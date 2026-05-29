Celia Molina 29 MAY 2026 - 12:25h.

El 'Daily Mail' ha confirmado que, el pasado jueves 28 de mayo, Madoxx solicitó legalmente eliminar el apellido Pitt de su nombre

La situación actual de Brad Pitt con los hijos que comparte con Angelina Jolie: "Se esfuerza por reconectar con ellos"

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Casi dos años después de que Shiloh, la hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt, eliminara de forma oficial el apellido Pitt de su nombre (ahora se llama sólo Shiloh Jolie), su hermano Maddox, el niño camboyano que los actores adoptaron en el año 2002, ha dado exactamente el mismo paso.

Aunque Maddox ya dejó de usar el apellido Pitt de manera informal en el mes de febrero, cuando apareció en los créditos finales de la película de su madre, 'Couture', como Maddox Jolie, en lugar de Maddox Jolie-Pitt, el 'Daily Mail' ha confirmado que el joven de 24 años presentó, el pasado jueves 28 de mayo, una solicitud oficial eliminar legalmente 'Pitt' de su apellido, cambiando su nombre completo a Maddox Chivan Jolie.

Los motivos que ha alagado el hijo adoptivo de Brad y Angelina han sido "personales", sin añadir nada más. El abogado de su hermana Shiloh, tras presentar la petición de la eliminación del apellido de su padre en el verano de 2024, aseguró en la revista 'People' que ella "tomó una decisión independiente y trascendental tras unos acontecimientos dolorosos", y añadió que ·simplemente seguía el procedimiento legal" al publicar el aviso del cambio de nomenclatura.

Maddox alega "motivos personales" para eliminar el apellido

Por su parte, Zahara y Vivienne Jolie-Pitt también han dejado de usar públicamente el apellido del actor, relegándolo solo a los apellidos oficiales. Una decisión que, sumada a la de sus hermanos, refleja la mala situación que atraviesa la relación del protagonista de 'Troya' con sus seis hijos, tras la demanda de divorcio que Angelina Jolie presentó tras un "violento" incidente registrado, presuntamente, en un avión en el año 2016.

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Según la declaración que la actriz hizo al FBI, su entonces esposo, que había estado bebiendo antes de la discusión, la llevó al baño del avión donde "la agarró por la cabeza, sacudiéndola" y también la "sacudió por los hombros" por un desacuerdo en torno a uno de sus hijos. Luego, presuntamente, Pitt corrió hacia el niño, pero Jolie lo detuvo y sufrió "lesiones en la espalda y el codo" en su intento por detenerle en la pelea con su hijo.

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Brad Pitt confesó su alcoholismo en un podcast

Para acreditar la presunta agresión, la actriz envió fotos de sus supuestas lesiones al FBI para añadirlas al informe y también testimonios de los niños. En otro momento del vuelo, según el informe inicial, Jolie dijo que Pitt le "derramó cerveza encima mientras intentaba dormir". Todo ello, llevó a la protagonista de 'Maléfica' a iniciar un proceso de divorcio que ha durado ocho largos años y que se consolidó hace apenas un año y medio, en diciembre de 2024.

Unos meses más tarde, en el podcast 'Armchair Expert', conducido por Dax Shepard, el propio actor confesó que sus "problemas con el alcohol" se habían agravado tras el divorcio, dando detalles sobre su primera reunión en Alcohólicos Anónimos. "Me pareció increíble ver a hombres compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus errores, sus necesidades, sus dolores, y con mucho humor", dijo, animándose así a salir de su adicción.

Conscientes de que Brad Pitt se "molestó" al saber que su hija Shiloh se había quitado legalmente su apellido, el 'Daily Mail' se ha puesto en contacto con el equipo de representantes del actor, sin haber conseguido una respuesta de su parte.