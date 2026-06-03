Desde Dulceida hasta Laura Matamoros: los impresionantes looks de los premios ‘Elle Style Awards’

Natalia Sette 03 JUN 2026 - 19:13h.

Las influencer españolas han deslumbrado con sus impresionantes looks marcados por las tendencias del momento

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La revista Elle ha vuelto a triunfar un año más con sus premios ‘Elle Style Awards’, celebrados en el Real Casino de Madrid. Creadoras de contenido españolas como Dulceida, Laura Matamoros, Alba Díaz o Anna Ferrer han deslumbrado con sus impresionantes looks marcados por las tendencias del momento.

Estos premios se celebran con la intención de reconocer la moda y el talento dentro y fuera de España. Sharon Stone, Ashley Graham, Marisa Berenson, Amaia o Bárbara Lennie recibieron anoche un merecido galardón. Antes de la emotiva gala, todas nuestras influencer pasaron por la alfombra roja luciendo sus mejores galas.

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Dulceida ha acaparado todas las miradas derrochando glamour al más estilo Hollywood. La influencer se ha decantado por un vestido largo de tirantes, entallado en la parte superior y terminado en una falda de corte de sirena. Aunque la pieza encaja a la perfección con su silueta, sin duda el protagonismo del look se lo han llevado unos guantes transparentes acabados en plumas en la zona del bíceps.

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Laura Matamoros ha preferido pasar del blanco y negro y ha lucido un vestido largo marrón chocolate. La pieza elegida destaca por el tejido fruncido vertical que realza la figura de la exconcursante de ‘Supervivientes’ El diseño presenta un original escote barco drapeado que envuelve sus hombros simulando un cuello alto. La influencer luce su melena completamente lisa y peinada hacia atrás, dejando al descubierto unos sencillos pendientes dorados.

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Anna Ferrer Padilla ha apostado por un diseño nupcial en color blanco. Se trata de un vestido largo con escote palabra de honor que se ajusta a la perfección a su silueta gracias a un drapeado en la zona de la cintura. El traje cuenta con una abertura lateral en la falda que cae con un sutil volante, extendiéndose por el suelo en una elegante cola. La creadora de contenido ha completado su apuesta con unas sandalias de tacón claras, un brazalete dorado y un recogido alto desenfadado con mechones sueltos.

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Alba Díaz Martín ha llegado a la alfombra roja con un sofisticado vestido largo de color negro. El diseño estructurado y las mangas cortas de corte abullonado añaden volumen en la zona de los hombros. El tejido del vestido se ciñe delicadamente al cuerpo en la zona del pecho. Para rematar el estilismo, la joven ha optado por un favorecedor peinado efecto mojado hacia atrás y unos pendientes circulares con una piedra azul.