Ana Carrillo 03 JUN 2026 - 10:00h.

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Claudia Bavel ha entrado en directo a 'En todas las salsas' y ha dado detalles de su relación con Bad Bunny, que se produjo en 2017 cuando el cantante de 'Soy peor' no era una estrella internacional. Previamente, en sus stories de Instagram, la modelo había compartido una foto con él de aquel momento para dejar claro que no se ha inventado su historia ante las acusaciones que había leído en redes sobre la posibilidad de que fuera todo una gran mentira.

"Nuestro mejor encuentro fue en Ibiza", ha revelado la creadora de contenido, que ha confesado que el cantante de 'Baile inolvidable' está en su "top 3" y que actualmente no tiene contacto con él. Ha aclarado que su relación nunca fue a más porque él tenía una relación abierta y también ha desvelado que tienen amigos en común y le han invitado a disfrutar de uno de sus conciertos en España en su famosa 'casita', aunque ella ha preferido declinar la invitación.

¿Qué pasa entre Claudia Bavel y Rob Kardashian?

En su llamada a 'En todas las salsas', la exparticipante de 'Warrior Games' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha aclarado si ha intercambiado mensajes con Rob Kardashian, el único hijo varón de Kris Jenner, la matriarca del clan más famoso de la televisión.

La razón por la que ha surgido la duda acerca de su vínculo es porque el hermano de Kim Kardashian sigue en Instagram a Claudia y le deja 'likes' en sus fotos. ¡Dale al play al vídeo!