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Andrea Herrero, reportera del programa 'El tiempo justo', ha podido charlar con Miguel Bosé a su salida del hotel en el que se está hospedando en el Principado de Andorra, a donde se espera que se mude de manera definitiva a partir del próximo mes de septiembre.

El cantante de éxitos como 'Morena mía' o 'Como un lobo' ha concedido sus primeras palabras desde Andorra. Siendo cercano con la periodista y natural, Bosé evita dar muchos detalles de sus próximos pasos.

Miguel Bosé, pillado 'in fraganti' en el Principado

El artista ha quedado impactado cuando Herrero le ha pillado 'in fraganti' y se ha interesado por saber si Andorra es ya su residencia oficial. "¿Qué haces tú aquí?", le dice. Miguel Bosé le confirma a la periodista que está en proceso de trasladar su domicilio al país.

"Es cierto que estoy aquí", asegura. Pese a que no quiere dar muchos datos de su futuro, el artista adelanta que estará próximamente en el Principado. "Estoy feliz de venir aquí en el futuro", comparte.

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Según ha podido saber la periodista del programa de Telecinco, Miguel Bosé está a la espera de recibir "unos muebles" y volará a México en unos tres días. Al parecer, ya ha matriculado también a su hijo en uno de los colegios más prestigiosos de Andorra.