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Por 'La Casita' de Bad Bunny, la creación arquitectónica que impulsa el artista en sus conciertos para promocionar la cultura y la identidad de Puerto Rico, han pasado todo tipo de celebrities. Desde Penélope Cruz, hasta Esther Expósito pasando también por Marta Ortega, entre otros.

Sin embargo, la modelo Claudia Bavel ha decidido rechazar la invitación que recibió por parte de amigos del artista de éxitos como 'Dtmf' o 'NUEVAYol' por un motivo bastante claro. "Me dijeron que si quería estar porque había historia", dice refiriéndose al 'affaire' que tuvo con él en el año 2017 en Barcelona.

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Claudia Bavel asegura que no irá a conciertos de cantantes con los que ha intimado

La respuesta de Bavel fue tajante. "Mi contestación es que no. Tengo una norma, y es que si ya he estado con el cantante no vouelvo a ir al concierto", dice en 'El tiempo justo'.

Además de ese motivo, hay otra razón por la que no ha decidido subirse a 'La Casita'. "Estuve con otro amigo suyo, y me gusta más el otro", comparte la modelo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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Claudia Bavel asegura que conoció a Bad Bunny cuando él tenía menos seguidores que ella hace 9 años. Fue en un hotel donde se vieron. Dice que fue "súper simpático" con ella. "Estaba súper nervioso, le costaba mirarme a la cara", asegura.