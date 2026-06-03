Patricia Fernández 03 JUN 2026 - 02:04h.

Tensión en el plató ante el conflicto de Claudia Chacón con sus compañeros

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Los conflictos que ha tenido Claudia durante todo su paso por 'Supervivientes 2026' y que parece que se han acrecentado durante las últimas semanas era algo que comentaban en el plató los colaboradores y defensores y esto también generaba tensión.

Julia, la madre de Claudia, opinaba sobre la tensión que se había generado alrededor de su hija durante la noche con gran parte de sus compañeros: "Este es el resultado de 90 días de una chica que ha sido insultado y acosada, su paso por el concurso no ha sido en ningún momento amable, si cada uno le hubiesen dejado un poco a parte, igual no hubiesen tenido que aguantar esto".

Palabras a las que reaccionaba Miri Pérez-Cabrero: "Ella también se ha metido, no podemos decir que ha estado acosada, eso no. Ella tiene una forma de ser muy pasional, ella es así, no es por el resto de las personas". Pero la madre de la superviviente reiteraba su opinión.

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