Celia Molina 04 JUN 2026 - 15:39h.

La mujer del actor, que sufre demencia frontotemporal desde el año 2022, ha dado una entrevista en el programa 'Today'

Rumer Willis, hija de Bruce Willis, acusa a su exmarido de "violencia doméstica" en medio de la demencia de su padre

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Emma Heming, la actual mujer de Bruce Willis, ha dado una última entrevista en el programa estadounidense 'Today', donde ha actualizado el estado de salud del actor. Éste padece demencia frontotemporal desde el año 2022, momento en el que se retiró oficialmente del mundo del cine, y, desde entonces, su familia al completo se ha dedicado a darle los mejores cuidados.

Su esoposa es su principal cuidadora, además de los sanitarios que asisten a Bruce en la residencia medicalizada a la que fue trasladado el año pasado. Su familia decidió llevarle a una segunda vivienda cuando se dieron cuenta de que su casa habitual ya no era segura para él. Y, aunque en ese momento fui muy criticada en las redes sociales por ello, lo cierto es que Emma siempre ha mantenido "lo bien atendido" que está su marido, tanto por ella, como por sus hijas, como por su inseparable exmujer, Demi Moore.

"Mi marido está rodeado de apoyo y cariño"

En su última declaración, Heming ha dicho: "Estamos bien. Mi marido está rodeado de apoyo y cariño, y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias. Aunque no esté su mente, él sigue estando muy presente en su cuerpo". Gracias a estas palabras, sabemos que el protagonista de 'Armageddon' se encuentra estable dentro de la gravedad de su enfermedad, por la que ha perdido la capacidad de hablar y otras funciones básicas.

Como cuidadora, además de escribir un libro, Emma también habló de lo que ha aprendido estando al lado de su marido durante estos últimos años: "Lo que he aprendido es que es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que queremos en nuestra vida? Por eso es fundamental priorizar nuestra salud y también la salud de nuestro cerebro", concluyó en el programa presentado por Savanah Grutie, la periodista cuya madre desapareció sin dejar rastro el pasado 31 de enero de 2026.

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Su intervención televisiva tuvo lugar en el mismo momento en el que la hija mayor de Bruce Willis, Rumer Willis, fruto de su matrimonio con Demi Moore, presentaba un documento judicial en el que acusa a su exmarido, Dereck Richard Thomas, de "violencia doméstica" prolongada. Ambos se encuentran inmersos en una compleja batalla legal por la custodia de su hija de tres años, Louetta, a la que hemos visto abrazando a su abuelo Bruce en las redes sociales, aunque él no sea capaz de reconocerla.