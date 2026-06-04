Carlos Otero 04 JUN 2026 - 10:00h.

La novia del atleta vasco es una joven abogada con la que sale desde hace dos años

El currículum profesional, deportivo y empresarial de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes'

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El atleta donostiarra Aratz Lakuntza llegó a ‘Supervivientes 2026’ como uno de los rostros más desconocidos del elenco de concursantes. El suyo es un perfil muy concreto que no tiene nada que ver con el mundo de la televisión, los realities ni la prensa del corazón. Sus redes sociales también son muy discretas y apenas dejan entrever detalles de su vida íntima, pero, si buscamos con detenimiento, encontramos la presencia de dos figuras importantes para él: su novia, June, y su hermana, Laia.

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Su chica está graduada en Derecho

La pareja de Aratz se llama June Perona y es una joven graduada en Derecho por la Universidad del País Vasco. Tremendamente discreta, no ha querido acudir a los platós de televisión a defender a su novio e incluso mantiene sus redes sociales privatizadas. Sí aparece con frecuencia en las redes sociales del participante de ‘Supervivientes’, que se refiere a ella como “su niña”.

June es una joven veinteañera que comparte con su chico el gusto por la vida sencilla y saludable. Es habitual que le acompañe a las carreras en las que participa y también que aprovechen el tiempo libre para organizar escapadas por los parajes del mundo rural vasco. Llevan juntos algo más de dos años y comparten vivienda y perro en San Sebastián.

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Para ‘Supervivientes’, el deportista ha elegido como objeto personal un elemento muy especial: un cojín que le regaló June y que está lleno de fotos con familiares y amigos para que le acompañen en los días más duros de la aventura, que ahora afronta su recta final.

Su hermana Laia, un apoyo constante

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Aratz es un joven familiar y siente devoción por su hermana menor, Laia. Como ocurre con su entorno, es una joven muy discreta que tampoco tiene redes públicas, pero de la que sí podemos saber que ha estudiado Marketing y Publicidad y que ha tenido empleos eventuales como dependienta y cuidadora de niños en San Sebastián.

Quienes la conocen destacan que es una chica muy jovial y de fuertes valores. También es amante de las tradiciones de su tierra y disfruta tocando el acordeón o acudiendo a las míticas tamborradas de las peñas de Donosti. En su cuello siempre cuelga un collar con un “lauburu”, un emblema cultural del País Vasco que representa la unidad, la fuerza y la conexión con la historia de esta región del norte de España.

Su vida antes de la tele

Antes de convertirse en concursante de ‘Supervivientes’ y campeón de carreras de obstáculos, Lakuntza siempre estuvo muy vinculado a los deportes de su tierra. Empezó iniciándose en disciplinas tradicionales como la pelota vasca, concretamente en la modalidad de cesta punta. Este deporte le sirvió como punto de partida de una trayectoria que con el tiempo evolucionaría hacia otras disciplinas.

Tal y como explica, este contacto con la vida deportiva le permitió desarrollar habilidades clave como la constancia y la capacidad de sacrificio, fundamentales en su evolución como atleta de élite y también como concursante del reality más extremo de la televisión.

Más allá del deporte, Aratz también ha desarrollado una faceta como empresario. El concursante de ‘Supervivientes 2026’ es propietario de una pensión en el centro de San Sebastián, conocida como Pensión Artistizabal, un negocio que gestiona como una de sus principales fuentes de ingresos y que le permite compaginarlo con su carrera deportiva.