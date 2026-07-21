Muere a los 103 años el escritor Josep Vallverdú, padre del clásico infantil 'Rovelló'

Vallverdú escribió cerca de 50.000 páginas entre su obra infantil y juvenil, para adultos y sus traducciones

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El escritor y traductor Josep Vallverdú, decano de la literatura catalana y padre del clásico infantil 'Rovelló', ha fallecido este martes a los 103 años. Nacido en Lleida en 1923, Vallverdú fue ensayista, poeta, dramaturgo, lingüista y, sobre todo, un referente de la literatura para niños y jóvenes en lengua catalana.

Fue a finales de los años 60 cuando escribió su obra más emblemática, 'Rovelló', libro protagonizado por un perro adoptado por una familia de granjeros que posteriormente fue adaptado a una popular serie de dibujos animados.

El autor, que con esta obra ganó el premio Folch i Torres, escribió más de 300 títulos a lo largo de su extensa carrera literaria, en la que recibió multitud de galardones, como el Premio de Honor de las Letras Catalanas en el año 2002, la Medalla d'Or de la Generalitat en 2019 o el Premio Jaume Fuster, concedido por la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, en 2012.

Cerca de 50.000 páginas de obra infantil y juvenil

En 2023, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el Palau de la Generalitat acogió un acto de homenaje a Vallverdú, quien, haciendo honor a su activismo cultural por el catalán, pidió a los catalanes que no dejaran de hablar su lengua, "que no se usa suficiente".

Hombre culto y trabajador incansable, Vallverdú escribió cerca de 50.000 páginas entre su obra infantil y juvenil, para adultos y sus traducciones.

Entre sus obras para jóvenes más destacadas, con numerosas ediciones, figuran 'Trampa sota les aigües' (1965); 'Rovelló' (1969); 'En Roc drapaire' (1971); 'En mir, l'esquirol' (1978) o 'L'alcalde Ferrovell' (1981). Sus obras completas para jóvenes, divididas en 14 volúmenes, han sido publicadas por La Galera.

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Ensayos, novelas y teatro

Entre su obra para adultos se encuentran 'Proses de Ponent' (1970), 'Lleida, problema i realitat' (1967), 'Catalunya continental' (1968), 'Catalunya visió' (1968-1974) o 'Història de la literatura catalana' (1978), entre muchas otras.

Vallverdú, que cultivó también la narrativa para adultos, el teatro y el ensayo, tradujo obras de Chesterton, Elliot, Graham Greene, Jean Piaget, Jack London, Martin Luther King, Stevenson u Oscar Wilde. Parte de su obra ha sido traducida al castellano, euskera, francés, italiano y ruso.

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En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que "la muerte del maestro Josep Vallverdú "deja un vacío difícil de llenar, pero tenemos la suerte de contar con un legado inmenso para las letras y la cultura catalanas".

"Ensayista, poeta, dramaturgo, lingüista y, sobre todo, narrador de sentimientos y personajes que forman parte del imaginario de grandes y pequeños como el entrañable Rovelló. Su legado vivirá en cada nuevo lector que descubrió el placer de leer con sus libros. Mi sentido pésame a los familiares y amigos", ha destacado.

Desde Òmnium Cultural han lamentado "profundamente" la muerte de Josep Vallverdú, socio de la entidad, y han asegurado que mantendrán vivo su legado y su compromiso con la lengua catalana.

"Nunca olvidaremos tus personajes, como Rovelló, que han hecho soñar a tantas generaciones y que nos han hecho vivir plenamente en catalán desde muy pequeños", han señalado también en X