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Kiko Rivera ha reaccionado a la noticia que avanzó en 'El tiempo justo' la periodista Sandra Aladro sobre una parte de la herencia de Paquirri que se habría llevado de Cantora y que pertenece a Fran y Cayetano Rivera según el testamento al que ha tenido acceso la informadora.

La reacción del DJ

Citando las fuentes de Aladro, el DJ cogió siete cabezas de toros de la finca que ya se encuentran en su casa. El hijo de Isabel Pantoja se defiende y evita pronunciarse sobre si son o no suyas. "Fui a mi casa y recogí lo que tenía que recoger, que es mío", afirma Kiko Rivera como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tal y como ha repetido la periodista en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, Kiko Rivera empleó una furgoneta roja para ocultar ante la guardesa de Cantora -con la que tuvo un fuerte rifirrafe como denunció en exclusiva con pruebas en '¡De viernes!'- lo que estaba haciendo.

Kiko Rivera firmó, a través de su representate legal Ramón Calderón, el testamento por el que se acordó que esas cabezas de toros pertenecía a él, a la familia Rivera Ordoñez y a los Rivera Pérez.