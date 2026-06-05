Lorena Romera 05 JUN 2026 - 13:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de "justicia" ante el homenaje en Las Ventas a su padre

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Hoy es un día cargado de emociones para la familia Ortega Cano. La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid rinde homenaje a José Ortega Cano, descubriendo un azulejo conmemorativo que inmortaliza su trayectoria en el templo mayor del toreo. Su hija, Gloria Camila, no ha podido ocultar su inmensa emoción a través de las redes sociales, donde ha reivindicado con orgullo la figura de su progenitor.

Tal y como apuntan desde la página web oficial de la Comunidad de Madrid, el acto, celebrado en la Sala Antonio Bienvenida de la monumental madrileña, ofrece tributo a una figura clave del toreo, reconociendo los hitos de una carrera marcada por la entrega y el arte sobre el albero.

Gloria Camila, muy unida siempre a su padre, no podría estar más emocionada ante un homenaje de tal envergadura. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de su profunda admiración: "Hoy por fin se reconoce una figura histórica de valor, de entrega de toreo. Hoy por fin se hace justicia en la Plaza de Toros de las Ventas"

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Además, junto a una imagen en blanco y negro de su archivo personal, donde vemos al diestro junto a su hermano, José Fernando, la joven explica por qué es tan significativo este momento para la familia: "Hoy es día importante para papi. Hoy se le descubre su azulejo en la plaza de toros Las Ventas, la plaza más importante del mundo, y es el único torero que ha indultado un toro ahí".

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Estas palabras reflejan el sentir de Gloria Camila, que siempre alega públicamente que ha visto a su padre superar muchas dificultades, tanto dentro como fuera de las plazas. Por eso para la exconcursante de 'Supervivientes' este azulejo no es un simple reconocimiento institucional, sino un acto de "justicia", tal y como ha expresado en sus redes.