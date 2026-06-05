Lidia González 05 JUN 2026 - 10:35h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre el enfrentamiento de Almudena Porras y Claudia Chacón en Honduras

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Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre una polémica que ha habido y no tiene reparos a la hora de dar su opinión más sincera al respecto. Después de tener que someterse a un test de embarazo por los síntomas que estaba teniendo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Almudena Porras por su conflicto con Claudia Chacón en ‘Supervivientes’. La influencer tiene muchas cosas que decir y, además, habla de la verdadera relación que tiene con ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me posiciono cien por cien con Claudia”, comienza diciendo la creadora de contenido. La ecuatoriana no ha tenido ningún problema a la hora de mojarse sobre el duro enfrentamiento que protagonizaron sus excompañeras de reality. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que ella “hubiera sido más considerada” y saca la cara por la mallorquina: “Ella nunca ha sido mala amiga”.

La influencer habla de la “decepción” que ha sentido con la andaluza y se sincera sobre el distanciamiento que ha tenido con ella. La creadora de contenido aclara si Almudena Porras se ha puesto en contacto con ella para felicitarle por su maternidad y asegura tajantemente: “Pienso que se le ha subido un poco la fama de ser la más querida”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todos los motivos por los que ha percibido este cambio de actitud. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!