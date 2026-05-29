Lidia González 29 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se realiza una prueba de embarazo y reacciona al resultado, en exclusiva

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Mayeli Díaz ha tenido que cambiar por completo los planes que tenía en su contenido para su canal de mtmad por una situación que ha ocurrido recientemente. Después de sincerarse sobre su relación tras la crisis que ha vivido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, muy agobiada, se somete a un test de embarazo. La influencer ha estado experimentando algunos síntomas y se sincera sobre su posible maternidad. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha desplazado hacia Barcelona en un viaje familiar que prometía mucho, pero ha comenzado a encontrarse muy mal, sin parar de vomitar. “Sé los síntomas que tenía cuando estaba embarazada de Alma”, comienza a explicar la ecuatoriana visiblemente afectada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido salir de dudas y ha acudido a una farmacia para comprarse una prueba. “Tengo mucho miedo, no paro de vomitar”, se sincera la influencer.

Mayeli Díaz, que ha explicado cómo se reparte los gastos con su pareja, se ha sincerado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con Álvaro Rubio, tan solo tres meses después de haber dado a luz a su hija Alma. “Estoy temblando”, confirma la creadora de contenido mientras se realiza la prueba en directo, compartiendo este momento con todos sus seguidores. Sin filtros, la creadora de contenido cuenta cómo se siente y llama a su pareja para que, juntos, descubran el resultado frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!