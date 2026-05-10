Carlos Otero 10 MAY 2026 - 09:00h.

Las dos participantes de 'Supervivientes 2026' han roto su amistad en los Cayos Cochinos

Cronología completa de los once años de relación de Almudena Porras y Darío Linero

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Las penurias en los Cayos Cochinos se han llevado por delante la amistad que mantenían dos de sus concursantes más jóvenes: Almudena Porras y Claudia Chacón. Inseparables desde que ambas participaron en la novena temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. los conflictos motivados por la convivencia y el hambre que se viven en 'Supervivientes' han marcado un punto de inflexión en la vida de las dos creadoras de contenido. Para aferrarnos a los buenos momentos hacemos un repaso de los momentos de concordia y cariño entre ambas.

Apoyo inquebrantable en 'LIDLT'

La vida de las dos jóvenes se encontró hace ahora un año cuando viajaron con sus exparejas a República Dominicana para participar en la novena entrega de 'La Isla de las Tentaciones'. Estuvieron juntas durante toda la experiencia y se mostraron apoyo en todas y cada una de las hogueras.

Claudia fue el paño de lágrimas de Almudena tras ver las imágenes con Darío y la de Málaga guardaba las confidencias de la mallorquina en su proceso de ruptura con Gilbert. Como bien saben los espectadores del reality de parejas que conduce Sandra Barneda, ambas regresaron a España sin las parejas con las que esperaban formar familia.

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Planes conjuntos en España

De regreso a nuestro país, las dos jóvenes estrecharon sus lazos de amistad con planes de ocio y diversión. Durante semanas era habitual que solas o en compañía de otras participantes del programa colgasen en sus redes sociales imágenes de planes, bailes y actividades que evidenciaban la fuerte conexión que habían alcanzado tras convivir en 'Villa Playa'.

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Mensajes de cariño en redes sociales

El vínculo entre las dos rubias más ambiciosas de la anterior etapa de 'LIDLT' iba más allá de bailecitos y fiestas. En los comentarios de sus redes sociales siempre había frases que evidenciaban que entre ambas había una conexión real y un cariño auténtico. "Te amo mi niña, juntas siempre", le escribía Almudena a Claudia en un post fechado en las pasadas navidades.

En otra ocasión era la mallorquina la que se desvivía en piropos hacia su examiga. "El amor verdadero lo vi reflejado en tus ojos desde el primer día", le escribía Claudia en su perfil tan solo un mes antes.

La ruptura entre ambas

'Supervivientes 2026' ha sido el escenario en el que se ha terminado la amistad de Claudia y Almudena. La primera se siente defraudada y decepcionada porque no la hayan defendido tras las palabras e insinuaciones de Gerard. "No voy a estar pendiente de defender a nadie, me agobia que me lo diga todo el rato", dijo Almudena. Claudia, por su parte, le echó en cara que solo buscaba una mirada cómplice.

El conflicto entre ambas ha cruzado fronteras y Julia, madre de Claudia, ha roto su silencio en una entrevista que ha concedido en exclusiva en la que ha cargado duramente contra Almudena y contra la actitud general de los concursantes hacia su hija. La madre de la participante considera que existe un "ensañamiento" contra Claudia y cree que está siendo injustamente señalada por el grupo.