El cara a cara de Almudena Porras y Claudia Chacón ante su "sorprendente" decisión en los posicionamientos: "Jamás te haría lo que me has hecho a mí"
La enemistad entre Claudia Chacón y Almudena Porras cada vez es más grande en Honduras. Sus choques se suceden cada vez más y, tras la gala de 'Supervivientes' de este jueves, todo parece indicar que más que amigas ya son enemigas. Y es que, ante la nominación de Toni, Alba y Almudena -ya que Soto se salvó el pasado martes- Jorge Javier ha pedido que un concursante no nominado haga un contralagato con cada uno de ellos, comenzado con Almudena.
Ha sido en ese preciso momento cuando Claudia ha salido, sin pensárselo dos veces, y ha pronunciado un discurso contra ella más que contundente que ha desembocado en un choque, cara a cara, con la que era su inseparable al comenzar esta aventura.
En primer lugar, Claudia ha comenzado diciendo que el hecho de ponerse ahí es "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado en el concurso: "Estoy aquí porque tengo que ser sincera conmigo misma", ha dicho, emocionándose y con la voz entrecortada. Según ha dicho esta, la semana pasada lo pasó muy mal: "Jamás te haría lo que me has hecho tú a mí. Después de escuchar cómo una persona me ha llamado lo que me ha llamado no has venido ni a darme un abrazo".
Claudia y Almudena, cada vez... más lejos
Hay que recordar que Claudia y Gerard tuvieron la semana pasada un duro encontronazo que se saldó con una sanción para los dos. Es a ese momento al que Claudia se refiere y que no ha dudado en echarle en cara a Almudena: "Jamás te haría eso... me duele muchísimo en el corazón, pero si no hago esto no soy real. Como amiga me has dejado mucho que desear. No has tenido ni una conversación conmigo".
Llegado el turno de Almudena, esta ha preferido no pronunciarse, algo que no ha entendido muy bien Jorge Javier Vázquez: "Ya que estamos en un programa de televisión me gustaría que tu opinión la compartieras con nosotros y no te la guardes para ti". No obstante, Almudena ha dejado claro que está en 'Supervivientes' para concursar, "no para demostrar su amistad con nadie".
Ambas se han visto envueltas en un tensísimo enfrentamiento, con Claudia explotando por completo y sin encontrar un punto en común en toda esta discusión. Sin duda, Almudena se ha quedado en shock tras esto, ya que Claudia se ha mostrado muy pero que muy tajante con ella, algo que nos confirma que las dos están más separadas que nunca.