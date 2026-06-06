Antía Troncoso 06 JUN 2026 - 00:51h.

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Una semana después del fallecimiento de Frank Francés, '¡De viernes!' ha emitido su entrevista póstuma. En ella, el exjugador de tenis, conocido por su breve y mediática historia de amor con Bárbara Rey a principios de los 2000, habló con sinceridad sobre aquella historia de amor con la vedette, confesando, entre otras cosas, si esta llegó a desvelarle algo sobre 'affaire' con el rey emérito.

Precisamente, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Fran Francés, Bárbara Rey le dedicó una emotiva carta de despedida en la que le dedicó unas cariñosas palabras: "Viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo". Ahora, gracias a la grabación de más de dos horas con Santi Acosta, descubrimos qué recuerdo guardaba el extenista de la vedette.

"En un momento determinado pensó que yo era un espía"

En su última entrevista, Frank Francés recordó su historia de amor de seis meses con Bárbara Rey. Sobre los inicios de las misma, el deportista confesó que comenzó en una etapa muy complicada en su vida y que ella le ayudó a salir de esa situación: "Una mujer como Bárbara, una diva, te ayuda a subir esa depresión, pero tiene un precio porque es todo muy fácil, todo superfluo y superficial, te alejas de la verdad", contó.

Del mismo modo, el exjujador de tenis habló sobre el 'affaire' de la vedette con el rey emérito. ¿Le pregunto alguna vez sobre ello? Respecto a esto, Frank desveló: "En un momento determinado pensó que yo era un espía. Esa atmósfera la hueles y ella trabajaba en Canal Nou, yo he estado ahí con en ella viviendo su día a día, sus fantasmas, sus problemas. No es mi historia, no es mi vida", zanjó.

Entre otras cosas, el extenista opinó sobre el conflicto familiar de Bárbara Rey con su hijo Cristo Jr.: "Conocí una familia muy unida. La casa de Bárbara olía a hogar me da pena verles así. Sé que esta sufriendo porque lo que esta pasando con su hijo". También, dio su versión sobre la ruptura con la vedette y confesó si se arrepiente de la relación que tuvieron. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

Enzo, hijo de Frank, habla sobre la relación de su padre con Bárbara Rey

En el plató, los colaboradores le han preguntado a Enzo, hijo de Frank Francés, sobre la relación de su padre con Bárbara, queriendo saber lo que este le contó al respecto. "Creo que lo que duró fue bonito. Lo que sé es que ha disfrutado con Bárbara. En cualquier relación pasan cosas, pero yo no creo que tenga nada guardado en su contra, pero tampoco es una persona en la que mi padre piense mucho", ha respondido Enzo.