Todo ha ocurrido durante el saludo de las autoridades al pontífice y a la familia real en el Salón del Trono este 6 de junio

Los errores de protocolo de los reyes y sus hijas con el papa León XIV en el Palacio Real: del lío de colocación a Leonor corrigiendo a Letizia

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La histórica visita del papa León XIV a Madrid representa un hito para la familia real española, marcando el primer encuentro oficial de la princesa Leonor y la infanta Sofía ante un pontífice como adultas.

Para la ocasión, el Palacio Real se ha vestido de gala para un despliegue diplomático medido al milímetro donde la sobriedad y la elegancia también han cobrado protagonismo. En este escenario, el estilismo de la heredera al trono y de su hermana se ha cuidado al más mínimo detalle, sin embargo, se ha vivido una escena que no ha tardado en captar la atención.

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Durante el saludo de las autoridades al pontífice y a la familia real en el Salón del Trono, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la infanta se han percatado de que habían elegido exactamente el mismo vestido.

El mismo vestido y la reacción de la reina Letizia

Todo ha ocurrido cuando Buruaga se ha acercado a estrechar la mano del papa y a saludar a los reyes, a la princesa y a Sofía. Ha sido entonces cuando ambas han coincidido frente a frente y ha quedado al descubierto la coincidencia estilística.

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Según ha podido apreciarse en las imágenes del acto, una de las primeras personas en percatarse ha sido la reina Letizia, cuya reacción no ha pasado desapercibida: su mirada se ha dirigido inmediatamente hacia el vestido.

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La situación se ha resuelto con absoluta naturalidad. Sofía y la presidenta cántabra han intercambiado una sonrisa cómplice al darse cuenta de que vestían la misma prenda, aunque ninguna de las dos ha hecho comentarios ni ha realizado gestos llamativos.

El diseño elegido tenía además algunos detalles reconocibles. Ambas han acudido a la recepción con un vestido negro de CH Carolina Herrera de líneas sobrias, acorde con las normas de vestimenta establecidas para los encuentros con el papa.

Sin embargo, el modelo incorporaba unas aberturas laterales que dejaban ver un forro interior blanco, creando un llamativo contraste visual.

Aunque el protocolo exige tradicionalmente el negro para las mujeres que se encuentran con el pontífice, el diseño introducía ese pequeño juego bicolor que aporta modernidad sin romper la etiqueta institucional. El efecto resulta más visible al caminar o al situarse de perfil, cuando las aperturas laterales dejan asomar el tejido blanco interior.

Ana Polo, experta en Casa Real, ha confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' que, pese a llevar el color blanco, no rompe el protocolo.

El protocolo estilístico

El estricto protocolo de vestimenta de la Santa Sede impone pautas muy precisas para las audiencias y recepciones papales oficiales, regulando con firmeza el color y el corte de las prendas.

En primer lugar, ni Leonor ni Sofía podían vestir de blanco debido a que el conocido 'privilegio de blanco' está estrictamente reservado a las reinas católicas consortes o titulares. En este caso, su madre, la reina Letizia, sí podía. En cambio, sus hijas, al no ostentar ese rango, la etiqueta tradicional dicta el uso de colores oscuros, discretos y sobrios, donde el negro es la norma por excelencia

Por otra parte, el diseño de la vestimenta debía cumplir con máximas de absoluta modestia y recato. Quedaban completamente prohibidos los escotes pronunciados, los hombros y brazos descubiertos, así como las faldas que queden por encima de la rodilla.