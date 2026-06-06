Fiesta 06 JUN 2026 - 18:53h.

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El próximo lunes 8 de junio será un día muy especial en el marco de la visita de León XIV a nuestro país. El pontífice se reencontrará con miles de fieles en un evento multitudinario que tendrá lugar en el madrileño estadio Santiago Bernabéu.

El macroevento, organizado por la Archidiócesis de Madrid, congregará a cerca de 80.000 fieles cristianos y contará, entre otras, con la actuación de David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

Los tres artistas unirán sus voces junto al monumental Coro Familiar Iglesia de Madrid, formado por 1.000 cantantes, de los cuales 300 son niños, además de 70 músicos y 100 bailarines, un momento realmente mágico en esta visita papal.

Será bajo la dirección del sacerdote Toño Casado que interpretarán ''Alza la mirada' una obra colaborativa compuesta exclusivamente como himno oficial para esta visita papal que defenderán junto a la Orquesta Sinfónica Cruz Diez y la banda Pop Salesianos.

Bustamante conecta en directo con 'Fiesta' en pleno ensayo

Todo está prácticamente preparado para que ese día nada falle. Los artistas llevan días ensayando cada parte del evento y 'Fiesta' se ha trasladado hasta el lugar en el que David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges ensayan el número musical. El cántabro, muy emocionado, le ha contado en directo a Emma García lo que supone para él participar en un evento como este:

"Estoy muy nervioso, pero ayuda saber que este ensayo se nos ha dado muy bien, mañana haremos los ensayos directamente en el Bernabéu y ya el lunes a disfrutarlo y a saborearlo. Esto es algo histórico en nuestras carreras y en nuestras vidas y hay que disfrutarlo al máximo. Los niños nos han recibido a los tres con muchísimo amor, son gente súper joven que en algunos casos ni me conocían".

Patricia Pardo y Christian Gálvez serán los presentadores del evento

La pareja de presentadores será la encargada de conducir el gran encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid, un acto histórico que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 fieles. Emocionados, Patricia y Christian le han contado a Emma García cómo recibieron la propuesta y qué fue lo primero que pensaron: "Me preocupaba que no supieran que éramos dos personas separadas".