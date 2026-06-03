Celia Molina 03 JUN 2026 - 11:53h.

La cantante ha comunicado en sus redes el nacimiento de su primera nieta, fruto del matrimonio entre Lola Orellana y Cosme Daniel

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Rosario Flores ha comunicado, a través de su cuenta de Instagram, que su hija, Lola Orellana, ya ha dado a luz y que, por tanto, ella se ha convertido en abuela primeriza. "Ya soy abuela. La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto", ha comunicado la cantante.

En el mes de enero de este mismo año, cuando se dio la noticia del embarazo de Lola junto a su marido, el músico ibicenco Cosme Daniel de Juan, la propia Rosario ya avisó de que se iba "a volver loca" cuando tuviera al bebé en sus brazos. En la misma declaración, reveló que su hija estaba embarazada de una nena:

"Estaré mucho con mi niña, disfrutándola a todo momento. Cuando te viene esta edad, los niños son la alegría de la vida, miras las cosas de verdad y las disfrutas mucho más. Aparte que yo soy muy de niños y somos muy familiares", dijo, augurando ya la unión familiar que habrá en torno a la pequeña, de la que ya hemos podido ver una de sus manitas.

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Todavía no se sabe el nombre de la recién nacida

Con tan tierna imagen, la autora de 'Qué bonito' ha dejado ver que el parto ha salido bien, en la misma línea del embarazo de Lola, que transcurrió con mucha "tranquilidad". En pocos minutos, su publicación ha recibido miles de reacciones y comentarios, en los que los fans y amigos de Rosario le han dado su más sincera enhorabuena.

Son pocas veces las que tenemos noticias sobre la vida privada de Lola Orellana, hija primogénita de la artista, a la que Rosario le puso el nombre de su querida madre. Nacida en 1996, Lola estudió Bachillerato en Londres y, al volver, se formó en Artes Plásticas y se especializó en fotografía. Ha centrado sus pasos en el mundo del cine y en 2017 fue asistente de dirección en Juego de Tronos. Además, dibuja y escribe y su muro de Instagram es la prueba más fehaciente de su amor por todas estas disciplinas.

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Por el momento, no se ha desvelado el nombre de su primera nieta, el último miembro en unirse a la saga de los Flores. A la espera de que Rosario de más detalles sobre su nacimiento en sus redes, hace apenas unos días, le escribió a su hermano Antonio una precioso dedicatoria, justo el día en el que se cumplían 31 años de su muerte: "Sé que estás conmigo siempre, en mi vida, cuidándome, dándome amor y protección. Te quiero hermano, nunca te olvido, nunca en la vida te olvido", escribió.