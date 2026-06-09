Lorena Romera 09 JUN 2026 - 17:42h.

La hija de Isabel Pantoja rompe su silencio sobre una posible reconciliación con Kiko Rivera

Fran Rivera confirma que su hermano le ha escrito para entregarles las cabezas de toro que se llevó de Cantora

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Las cosas en el clan Pantoja han vuelto a dar un giro inesperado. Tras conocerse la decisión de Kiko Rivera de repartir entre sus hermanos las cabezas de toro que ha encontrado en Cantora y que pertenecieron a Paquirri -un movimiento que el propio DJ ha aclarado que ha tomado de mutuo acuerdo con su madre, Isabel Pantoja-, las miradas han ido a parar a Isa Pantoja. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha roto su silencio y ha opinado sobre esta decisión. Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido su actitud cuando le han preguntado por su relación actual con su hermano.

En un primer momento, haciendo gala de la templanza que la caracteriza, Isa no ha dudado en aplaudir el bonito gesto que el también concursante de 'Supervivientes' ha tenido hacia Francisco y Cayetano Rivera al entregarles estos recuerdos de su padre. Al ser preguntada por este reparto, la joven se ha mostrado de lo más conciliadora, asegurando que le parece bien, especialmente porque su hermano estaría "haciendo el bien".

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Sin embargo, esa serenidad y especialmente su sonrisa han desaparecido de golpe y porrazo han desaparecido cuando el reportero ha intentado indagar en el terreno personal y en una posible reconciliación entre ambos. Al ser cuestionada por un posible acercamiento con el cantante, su actitud ha cambiado de forma drástica.

Visiblemente incómoda y reacia a profundizar en su relación actual, la pareja de Asraf Beno ha respondido con un tajante "no, no voy a decir nada". Cuando le han preguntado por los motivos, la influencer ha señalado que "no... porque no". A pesar de su contundente respuesta, el periodista ha insistido preguntándole si todavía se está planteando entablar una conversación con él, ante lo que ella ha reaccionado de forma ambigua: "Me lo estoy pensando".

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A pesar de las evasivas, Isa Pantoja ha dejado una pequeña rendija abierta a la esperanza. Cuando el reportero le ha planteado la posibilidad de que algún día se produzca el esperado reencuentro entre los hermanos, la joven ha sorprendido a todos al no cerrar la puerta por completo y responder con un escueto pero revelador "puede ser, sí".

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Pero el verdadero punto de inflexión en esta intervención pública ha sido al escuchar las preguntas sobre si su madre se ha vuelto a poner en contacto con ella. "Uy, no, no, gracias", ha respondido Isa Pantoja, huyendo definitivamente de las cámaras y evadiendo las preguntas de los reporteros. Un inesperado desplante, nada habitual en ella, que ha pillado por sorpresa a todos.