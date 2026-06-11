Ana Carrillo 11 JUN 2026 - 20:02h.

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"Mi hermana ni pincha ni corta, es una cuchara", dijo Kiko Rivera cuando le preguntaron por la posible reacción de Isa Pantoja en su decisión de compartir las cabeza de toro de Paquirri con sus hermanos por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera. Unas palabras a las que la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' podría haber reaccionado a través de Instagram, donde ha compartido un story en el que dice: "Como te explico que no me sorprende nada viniendo de ti".

Alexia Rivas, que es amiga de Isa, ha hablado con ella y ha asegurado que le parece una buena idea que se haya pronunciado en Instagram. "Lleva con Lola cuatro días y puede opinar, pero su hermana que ha estado en su casa toda la vida, ¿no puede opinar? De verdad Kiko siempre patina y no me extraña que esté tan solo como está", ha comentado la colaboradora, que está convencida que el mensaje de a hija de Isabel Pantoja va dirigido a Kiko.

Antonio Rossi le ha dicho a Alexia que esas palabras de Isa podrían encajar también con un dardo hacia su madre, que le habría escrito de nuevo. Los dos colaboradores, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, han dado su opinión con la información que manejan; aunque tanto Irene Rosales como Jorge Borrajo han apostillado que no vieron mala intención en las declaraciones de Kiko Rivera.