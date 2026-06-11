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La cosa va de bodas. Mientras salía a la luz que Makoke ya le ha dado el 'sí, quiero' a su novio Gonzalo en una ceremonia civil celebrada en Ibiza, Irene Rosales soltaba una auténtica 'bomba' en pleno directo.

La expareja del DJ Kiko Rivera y colaboradora de 'El tiempo justo' se dirigía a su pareja Guillermo para lanzarle una indirecta muy directa. "¿Te volverías a casar?", le preguntaba el presentador del programa de Telecinco César Muñoz.

Irene Rosales, con ganas de casarse de nuevo

Irene Rosales explica que su prioridad, en caso de contraer matrimonio de nuevo, es "disfrutar" del día. "Iba a ser al disfrute mío y de mi pareja", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La televisiva afirma que las circunstancias de su boda con Rivera fueron "muy diferentes". "Me cogió súper joven", asegura.

Además, daba detalles de si ya ha comentado con su pareja sus planes de casarse de nuevo. "No hemos hablado de bodas, pero vamos cariño, cuando quieras", le dice.

Rosales también dejaba caer en que podían cambiarse los papeles y ser ella "la que pida" matrimonio a Guillermo, una persona que define como "atento" y "detallista". "Estoy muy enamorada", aclara.