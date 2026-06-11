Pedro Jiménez 11 JUN 2026 - 19:13h.

Miguel Ángel Muñoz reaparece a través de unas imágenes que ha tenido acceso 'El tiempo justo': "No tiene que ser un buen momento para él"

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'El tiempo justo' ha tenido acceso a las primeras imágenes de Miguel Ángel Muñoz tras el fallecimiento de su madre Cristina Blanco el pasado sábado. Una muerte que dejó consternados a todos, sobre todo a su hijo, el actor español, quien hace apenas 24 horas pedía disculpas a su entorno al no compartir la noticia de la muerte de su madre y volver a España por una "emergencia sin dar más explicaciones".

Pues bien, el programa de Telecinco ha desvelado unas imágenes de Miguel Ángel Muñoz intentando pasar desapercibido, con rosto cabizbajo, una gorra y unas gafas de sol, oficializando así la primera imagen del actor tras la triste muerte de la famosa vidente.

Su aparición es tan fugaz que apenas puede escuchar la pregunta de la prensa, saliendo a toda prisa de una cafetería y resguardándose en su casa.

Las palabras más difíciles para Miguel Ángel Muñoz

Hay que recordar que hace tan solo dos días, Miguel Ángel Muñoz rompía su silencio y le dedicaba unas bonitas palabras donde le decía adiós a la que, sin duda, ha sido la mujer de su vida: "Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto, aunque ese inmenso amor fuese a tu manera y muchas veces no te pudiera expresar...". Unas imágenes que unidas a estas palabras revelan el momento vital tan complicado en el que se encuentra sumido el actor.