Celia Molina 10 JUN 2026 - 10:59h.

La vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, falleció a causa de un infarto en su casa de Majadahonda, Madrid

La relación de Miguel Ángel Muñoz con su madre Cristina Blanco: de no entorpecer su carrera de actor a vivir en una residencia

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El pasado 9 de junio, la revista 'Semana' comunicó la prematura muerte de Cristina Blanco, cuyo nombre real era Manuela Blanco Cantero, a los 61 años de edad. Además de ser la madre del actor Miguel Ángel Muñoz, conocido por sus papeles en series como 'Un paso adelante', Cristina saltó a la fama en los años noventa por haberse convertido en la vidente y tarotista de los famosos, apareciendo en varios programas de televisión y augurando el futuro de personajes como Terelu, Belén Esteban o Rocío Carrasco.

Su carrera iba viento en popa hasta que comenzó a sufrir episodios críticos de salud mental y protagonizó un escándalo que casi la lleva a la cárcel. Justo cuando su hijo comenzaba a despuntar en el ámbito de la actuación, ella fue condenada a 16 meses de cárcel por el robo de varias carteras y móviles en un hotel de Málaga, si bien consiguió librarse de la prisión gracias a su falta de antecedentes.

Gabriela y Mabila fueron adoptadas en Perú

Aún así, su reputación quedó tan dañada que la vidente decidió apartarse completamente de los focos, al tiempo que se estaba divorciando de su marido y padre de su hijo, Miguel Ángel Muñoz Martínez. Una mala época por la que la vidente entró en depresión, agravada por la grave enfermedad que obligó a los médicos a amputarle una de sus piernas e ingresar en una residencia especializada.

Allí, Cristina recibió los cuidados profesionales que necesitaba, al tiempo que recibía la visita constante de su tres hijos: Miguel Ángel y las dos niñas que adoptó la tarotista durante su matrimonio, Gabriela y Mabila.

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Las mellizas visitan a su madre a diario en la residencia

A ellas las hemos podido ver por primera vez en el carrusel de fotografías que ha publicado el propio Miguel Ángel tras el anuncio de la muerte de su madre, que él mismo no comunicó públicamente en el momento preciso del deceso. Además de añadir un texto en el que se despedía de ella: "Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales". Y de hablar de la enfermedad que padecía:

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"Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades у habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente"; Miguel Ángel también mostró por primera vez a Gabriela y Mabila en varias imágenes en las que aparecen sonriendo junto a la fallecida.

Las dos mellizas fueron adoptadas en Perú a finales de los años 90. Al contrario que su hermano mayor, siempre crecieron lejos del foco público y, tras el divorcio, se trasladaron a vivir con su padre, manteniendo desde entonces un perfil muy discreto. Por eso, apenas las habíamos visto, ni en entrevistas ni en las redes sociales, hasta que el actor ha publicado estas fotografías en honor a la memoria de su madre.