Celia Molina 10 JUN 2026 - 12:08h.

El famoso actor se ha pronunciado tras la repentina muerte de su madre, la vidente Cristina Blanco, a causa de un infarto

Así son Gabriela y Mabila, las hermanas adoptivas de Miguel Ángel Muñoz que también lloran la muerte de su madre

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Muy pocas horas después de la filtración de la noticia de la muerte de su madre, la vidente Cristina Blanco, a causa de un infarto, Miguel Ángel Blanco publicó una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales. En ella, hablaba de lo importante que siempre fue la figura materna tanto para él, como para sus dos hermanas adoptivas, Gabriela y Mabila, a las que mostró por primera vez en un carrusel de fotografías.

"Querida mamá. Descansa en paz. Gracias por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre hemos sentido que fuimos lo más importante para ti", escribió sobre sus "hermanos", sin que se haya hecho público nunca que una de las niñas adoptadas haya hecho una transición de género.

Su familia será para el actor un gran apoyo en este proceso de duelo que quisieron comenzar en privado - motivo por el que no se comunicó la muerte de Cristina en el momento justo de su fallecimiento - pero, ¿qué hay de su padre? ¿Contará también Miguel Ángel con el hombro de este desconocido progenitor, del que su madre se separó de forma amistosa?...

"Mis padres siempre fueron exigentes conmigo"

De él tomó su nombre, pues se llama Miguel Ángel Muñoz Martínez y también aprendió, como dijo el actor tras ganar un conocido programa de cocina, el valor del trabajo: “El día que hice el primer cocinado llamé a mi familia y mi padre me dijo: "¿Qué, ya te han echado?". Pasé esa semana, no dio crédito, y así fui pasando semanita a semanita. Ahora está muy orgulloso". Una declaración de la que se deduce que su padre, que trabajaba como promotor inmobiliario, era muy exigente con su descendencia.

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Gabriela y Mabila se fueron a vivir con su padre

"Mis padres siempre han sido muy estrictos y exigentes y gracias a eso yo soy tan dedicado con el trabajo", confirmó el propio Miguel Ángel en la misma intervención, explicando la razón por la que se toma tan en serio cada uno de sus proyectos. Esa fue una de las pocas veces en las que el actor habló de su padre quien, desde que se divorció de la vidente, se mantenido en un hermético perfil bajo, alejado por completo de los medios de comunicación.

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Se sabe que, tras la grave depresión que sufrió Cristina Blanco, causada en parte por la pérdida de reputación que experimentó tras haber sido condenada a 16 meses de cárcel por robar móviles y tarjetas de crédito en un hotel de Málaga y, también, por su proceso de separación, fue Miguel Ángel Muñoz Martínez quien se hizo cargo de las dos niñas que adoptaron en Bolivia.

Ellas también han mantenido su vida en privado durante todos estos años, si bien siempre han estado cuidando de su madre cuando ésta lo necesitaba. Todos sus hijos se volcaron cuando, debido a una grave enfermedad, tuvieron que amputarle una pierna, siendo ingresada entonces en una residencia especializada donde recibía todos los cuidados necesarios y recibía visitas cada día.