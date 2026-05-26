La influencer ha hablado en exclusiva sobre el concurso de su mujer en Honduras, cómo está viviendo la ausencia de Alba Paul en casa junto a su hija Aria y la inesperada faceta que ha descubierto de ella durante su paso por ‘Supervivientes’

Laura, hermana de Alba Paul, nos explicó cómo se preparó antes de la aventura

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Dulceida continúa viviendo con enorme intensidad el paso de Alba Paul por 'Supervivientes'. La influencer ha hablado en exclusiva con esta web durante su asistencia al Lola Lolita Land y se ha sincerado sobre cómo está afrontando la ausencia de su mujer desde que comenzó la aventura en Honduras.

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Porque, aunque Alba Paul está siendo una de las protagonistas de esta edición desde los Cayos Cochinos, fuera del concurso también hay una realidad emocional complicada para su familia. Dulceida reconoce que estos meses no han sido fáciles ni para ella ni para Aria, la hija que ambas tienen en común, especialmente durante las primeras semanas de separación. “Al principio muy mal”, admite la influencer al recordar el inicio del concurso, dejando entrever lo difícil que ha sido adaptarse a la distancia mientras Alba afrontaba la convivencia extrema del reality.

Unas declaraciones que llegan después de varias semanas especialmente intensas para la pareja. Hace tiempo, la propia Dulceida viajó hasta Honduras para sorprender a Alba Paul en uno de los reencuentros más comentados y emotivos de esta edición de ‘Supervivientes’. Aída se lanzó entonces desde el helicóptero para abrazarse con su mujer en mitad del mar, protagonizando una escena que emocionó tanto a la audiencia como a los colaboradores del programa.

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Aquella visita permitió a la creadora de contenido comprobar de primera mano cómo se vive realmente el reality y entender mejor el desgaste físico y emocional que supone la experiencia. Desde entonces, reconoce que ve el concurso desde otra perspectiva. Por eso, esta web quiso preguntarle no solo por cómo está viendo ahora a Alba dentro del programa, sino también por cómo están llevando en casa una separación tan larga mientras el concurso se acerca ya a su recta final.

En este sentido, Dulceida habla también del impacto emocional que tuvo uno de los momentos más delicados que ha vivido Alba Paul en Honduras. A principios de este mes, coincidiendo con una gala especial por el Día de la Madre, la influencer recibió imágenes de Aria después de más de dos meses sin verla. Un instante que provocó un enorme bajón en la concursante y que también afectó profundamente a Aída Domènech fuera del reality. Horas después de la emisión, Dulceida reconocía en redes sociales sentirse “muy de bajón” tras ver a su mujer tan emocionada y afectada por la distancia con su hija. La influencer confesaba entonces cuánto echa de menos a Alba Paul y lo duro que estaba siendo verla atravesar momentos así desde la distancia, sin poder abrazarla.

Durante su conversación con esta web, Aída Domènech también deja caer que ha descubierto una faceta completamente nueva de Alba Paul durante su paso por Honduras y reconoce incluso que algunas actitudes de su mujer dentro de la convivencia le han hecho “flipar”. Además, menciona a otros concursantes de la edición y reflexiona sobre cómo se perciben determinadas dinámicas cuando se vive el formato tan de cerca.

Ahora, con el final del reality cada vez más próximo, Dulceida continúa muy pendiente de cada gala mientras cuenta los días para poder reencontrarse definitivamente con Alba Paul y recuperar la rutina familiar junto a Aria tras meses marcados por la distancia.

Dale play para escuchar sus palabras, en exclusiva.