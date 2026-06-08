Ana Carrillo 08 JUN 2026 - 15:20h.

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Tras la salvación de Maica Benedicto, que se sumaba a Alvar Seguí y a José Manuel Soto como finalista, Aratz Lakuntza y Alba Paul se jugaban la última plaza disponible en la final de 'Supervivientes 2026'. La audiencia, con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity, decidió que fuera Alba la que consiguiera ese codiciado puesto como finalista, una decisión que su mujer, Dulceida, ha celebrado en Instagram.

"¡Estoy con una emoción en el cuerpo porque Alba es finalista, porque se lo merece por ser la más completa y porque vamos a hacerla ganadora! Y porque el jueves la voy a tener conmigo, ¡no me lo creo!", ha comentado la influencer en la mencionada red social, donde ha querido lanzarle un cariñoso mensaje al rival y amigo de su mujer: "¡Te queremos, Aratz!".

Nagore Robles también quería que se salvara Alba, pero ha reconocido que le hubiera gustado ver también en la final al atleta vasco, al que le ha dicho a través de Instagram: "Qué injusto que estés fuera; eres extraordinario como superviviente Aratz y un gran compañero".

Las sorpresas que ha preparado para Alba

En el último evento al que acudió, Dulceida comentó ante la cámara de Europa Press que estaba nerviosa por su reencuentro con Alba, a la que ha preparado varias sorpresas: una carbonara para que pueda disfrutar de este plato que ha echado de menos en Honduras, "un kit con cosas nuevas" como bikinis y otros regalitos y "una sorpresa en casa" de la que no ha querido dar más detalles.

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Además, confesó que no ha hecho grandes planes para los días posteriores a la salida de su mujer y que su intención es que Alba pueda descansar y disfrutar de la compañía de su hija Aria, de un año y medio, en casa.