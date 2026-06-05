Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 16:51h.

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Tras la expulsión de Claudia Chacón, los supervivientes se enfrentaron a unas nominaciones decisivas a la cara que han dejado a tres nominados a las puertas de la gran final de 'Supervivientes 2026', que será el próximo jueves 11 de junio: Maica Benedicto, Aratz Lakuntza y Alba Paul. Los fandoms de los tres se están volcando en pedir el voto para salvar a su favorito. Dulceida, mujer de Alba, ha compartido un vídeo en el que se dan razones para convertir a la influencer en finalista.

"Alba decidió irse a Honduras y tirarse de un helicóptero para iniciar su aventura, pero lo que no sabía es que terminaría convirtiéndose en una de las supervivientes más completas de la edición con más de 150 peces pescados, la mujer que más ha pescado de la edición; pero Alba no solo pesca: ella trabaja, no para, ayuda, compite, te cocina con cuatro granos de arroz y pescado un buen ceviche como si fuera un menú de estrella Michelín y, cuando hay que dar la cara, la da", se dice en el vídeo que ha compartido Dulceida en sus stories para pedir el voto a través de la App de Mitele.

Dulceida ha explicado que considera que su mujer se merece una plaza en la final de 'Supervivientes 2026' por sus dotes para la supervivencia, su desempeño en las pruebas y su forma de ser: "Alba es una mujer coherente, trabajadora y tremendamente justa. Dice lo que piensa aunque le perjudique, no se esconde, no actúa por interés y siempre se mantiene fiel a sus valores. Ha tenido una paciencia infinita, ha sido una gran compañera y ha demostrado una fortaleza admirable en los buenos y en los malos momentos".

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Gerard Arias, Pelayo Díaz, Ivonne Reyes, Ingrid Betancor y Benita han mostrado su apoyo a Alba en la zona de comentarios de la publicación del vídeo en el que se destacan los méritos de la influencer. Un post que han compartido otros creadores de contenido como Nagore Robles y Jonan Wiergo y al que le han dado 'like' Lidia Torrent, Violeta Mangriñan, Anabel Pantoja, Marta Riumbau, Andy Mc Dougall y Raquel Lozano.