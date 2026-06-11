Berto González 11 JUN 2026 - 10:00h.

Paz Padilla disfruta en su chalet de Boadilla del Monte de un amplio salón unido al comedor de estilo contemporáneo, protagonizado por un sofá XL

Casa de cuento, huerto y estanque: así es el espectacular "jardín del Edén" de Paz Padilla

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Paz Padilla vive en una espectacular vivienda en Boadilla del Monte completamente adaptada a su estilo de vida. La presentadora y actriz ha mostrado en numerosas ocasiones algunos rincones de esta casa que comparte con sus mascotas y donde recibe con frecuencia a su hija, Anna Ferrer.

Entre todas las estancias, el salón se ha convertido en uno de los espacios más llamativos de la vivienda gracias a una decoración de diseño, una distribución abierta y una fusión de elementos clásicos y contemporáneos que aportan mucha personalidad a casa espacio.

Un chalet amplio con personalidad propia y una decoración entre lo romántico y lo contemporáneo

La vivienda de Paz Padilla se encuentra en el municipio madrileño de Boadilla del Monte y supera los 300 metros cuadrados de superficie. Se trata de un chalet independiente rodeado por un amplio jardín que aporta privacidad y permite que la luz natural entre en prácticamente todas las estancias de la casa. El interior refleja una mezcla muy personal de estilos decorativos.

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La base parte de tonos neutros y materiales cálidos, pero incorpora también elementos bohemios, detalles románticos y piezas de inspiración clásica que aportan personalidad a cada rincón. La distribución de la vivienda está pensanda para favorecer la amplitud y la conexión entre diferentes espacios. Grandes ventanales, puertas correderas y zonas abiertas permiten que las estancias se abran unas a otras de forma natural.

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La madera tiene una presencia importante en diferentes ambientes de la casa, tanto en mobiliario como en revestimientos. A ello se suman fibras naturales, textiles suaves y abundantes elementos decorativos que ayudan a crear esa sensación de hogar. Las plantas, los jarrones, las velas y las piezas artesanales aparecen dispuestos por la casa en distintas estanterías, superficies y estancias, transmitiendo una mayor sensación de hogar y calidez.

Un salón XL con techos iluminados, vitrinas decorativas y una zona de estar pensada para disfrutar

El salón principal destaca en primer lugar por sus generosas dimensiones. Se trata de una estancia abierta y muy luminosa en la que la zona de descanso y el mobiliario de estilo nórdico ocupa un papel esencial. El elemento central es un gran sofá de gran formato tapizado en blanco roto que aporta sensación de amplitud y luminosidad. Su diseño envolvente invita al descanso y se complementa con numerosos cojines en la misma gama cromática, creando un espacio muy elegante y acogedor.

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Frente al sofá se sitúa una mesa de centro de madera natural clara que aporta más calidez y naturalidad en a la estancia, y asienta sobre una gran alfombra en tonos neutros que delimita visualmente la zona de estar y aporta un extra de confort. Alrededor se distribuyen varios asientos auxiliares tapizados en colores suaves que completan la zona de descanso.

Uno de los elementos más llamativos del salón es el techo. La estancia cuenta con un elaborado diseño de falsos techos geométricos con iluminación LED integrada. Las líneas iluminadas recorren el perímetro y crean figuras rectangulares suspendidas que aportan profundidad visual y un aspecto muy contemporáneo. Este sistema de iluminación indirecta genera una atmósfera cálida y sofisticada durante las horas nocturnas.

La chimenea se convierte en otros de los puntos centrales de la estancia, está enmarcada por una estructura revestida en madera oscura con esencia rústica y se encuentra completamente ingrada en la pared. Sobre ella se ha instalado una gran televisión que tambien se integra perfectamente con la decoración de la estancia.

El comedor comparte espacio con el salón y mantiene la misma línea estética en cuanto a diseño. Las piezas de almacenaje adquieren aquí especial protagonismo. Destacan varias vitrinas de gran tamaño destinadas a guardar vajillas, cristalerías y objetos decorativos. Una de ellas destaca por su acabado clásico en madera natural, mientras que otra, pintada en un llamativo tono verde empolvado, introduce una nota de color que rompe con los tonos neutros del resto del salón-comedor Ambas se coronan con jarrones, arreglos florales y candelabros que aportan verticalidad y frescor a esta estancia tan especial.