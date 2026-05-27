Darío se enfrenta a Alvar por defender a José Manuel Soto: “Delante dice una cosa y por detrás otra”

Supervivientes 27 MAY 2026 - 02:02h.

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Darío estalla para defender a José Manuel Soto al enterarse de que Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo querían dejarle las peores gafas para pescar.

Todo comenzó cuando Alvar comentó a Aratz que ellos podían quedarse con las gafas buenas, una actitud que hizo saltar tanto a Darío como a Borja, quienes salieron rápidamente en defensa de Soto. La tensión fue creciendo hasta que Darío y Alvar terminaron enfrentándose cara a cara en la playa.

Durante 'Tierra de Nadie', Darío explicó el origen del conflicto: “Volví a ver lo que siempre veo de Alvar, que dice una cosa y después dice lo contrario delante de la gente. Escuché cómo le decía a Aratz que ellos se quedaban las gafas buenas y luego hacía el comentario de que habían dejado las malas a Soto, cuando fueron ellos quienes decidieron hacerlo”.

Darío también deja claro qué es lo que más le molesta del concursante: “Quería quitarse culpa y eso es lo que me da rabia. Delante de la gente dice una cosa y después, a las espaldas, otra. Ahí se vuelve a ver el Alvar del que llevo hablando varios días. Ya se vio con Claudia y ahora se ha visto con pruebas”.

Borja: "Soto nunca se queja de nada, es el único que no protesta"

Por su parte, Ion pregunta a Soto si siente que algunos compañeros van contra él por considerarlo un rival fuerte, como insinuó Ivonne Reyes: “No siento que vayan a por mí, seguramente Ivonne lo dijo en broma. Lo que pasa es que con el tema de la pesca siempre me entra agua por todos lados”.

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Borja también quiso defender a Soto y asegura que algunos compañeros se aprovechan de su carácter tranquilo: “Soto nunca se queja de nada, es el único que no protesta. Creo que se han aprovechado un poquito de que se iba a callar para no entrar en polémicas”.

Finalmente, Darío recuerda el momento más tenso del enfrentamiento con Alvar: “Es la primera y última vez que pasa, no tiene que invadir mi espacio. Incluso ahora sigue negando lo evidente cuando se ha escuchado todo con pruebas”.

También en la zona roja, Alba y Claudia se han enfrentado por el robo de comida protagonizado por esta última. Un conflicto que comenzó en la playa y que ha terminado extendiéndose hasta la gala de hoy.