Lidia González 12 JUN 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el tatuaje que se ha hecho por su pequeña y Mayeli Díaz confiesa lo que opina realmente

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Álvaro Rubio está viviendo una etapa muy bonita de su vida tras la crisis que ha atravesado con su pareja y ha querido celebrarlo con un bonito detalle. Después de hablar de su pasado común con Patri Pérez y Lester Duque, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se tatúa a su hija Alma y Mayeli Díaz reacciona. El creador de contenido ha querido sorprender a la influencer y lo ha hecho con este gesto muy especial hacia su pequeña en común. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido este gran momento, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ya se había comprometido a dar este gran paso, pero una serie de complicaciones le obligaron a postponerlo. Ahora que ha llegado el esperado momento, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ graba el proceso completo del tatuaje de su pequeña. El influencer, que se ha sincerado sobre ser padre de nuevo, cuenta con muchos recuerdos en su piel y no podía dejar pasar hacerse uno de su niña: “Para mí, Alma lo es todo y llevarla tatuada conmigo es solo una muestra de lo muchísimo que amo a mi niña”.

La reacción de Mayeli Díaz al ver el tatuaje de Álvaro Rubio

Álvaro Rubio ha decidido tatuarse a su pequeña y, a pesar de que era algo que estaba deseando hacerse, no podía evitar sentirse algo nervioso al respecto. Tanto es así, que la influencer ha tenido que ayudarle a decidir la zona en la que hacérselo y desvela la que tenía pensada antes de preguntarle. Por su parte, Mayeli Díaz no duda en reaccionar al ver el resultado y confiesa lo que opina realmente al respecto. ¡Dale al play y descubre lo que ha pensado nada más verlo, en Mediaset Infinity!