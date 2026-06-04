Lidia González 04 JUN 2026 - 15:33h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan en qué punto se encuentran sobre tener un segundo hijo

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Mayeli Díaz ha tenido que enfrentarse a un complicado momento que podría cambiar su futuro por completo y ha querido saber la opinión de su pareja al respecto. Después de someterse a un test de embarazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Álvaro Rubio se sinceran sobre ser padres por segunda vez. Cara a cara, los influencers han tenido que debatir sobre este tema por la situación que han vivido y desvelan en qué punto se encuentra cada uno. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha ocurrido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no ha tenido ningún tipo de filtro en sincerarse sobre una segunda maternidad, ya que ha estado experimentando algunos síntomas que podrían apuntar a que está embarazada de nuevo. Tras la profunda crisis que han vivido, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre algo que les podría cambiar la vida por completo y confiesan sus puntos de vista sobre darle un hermano a Alma.

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La reacción de Álvaro Rubio al resultado de la prueba de embarazo de Mayeli

Álvaro Rubio se ha encontrado completamente de frente con las sospechas de Mayeli Díaz sobre una posible segunda paternidad después de haber estado experimentando algunos síntomas. Después de una larga conversación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al resultado de la prueba de embarazo de su pareja. El influencer confiesa cómo se siente tras averiguarlo y se abre en canal.

La exparticipante de ‘LIDLT’ le cuenta a la familia de Álvaro que está embarazada

Mayeli Díaz ha querido gastarles una pequeña broma a algunas de las personas más importantes de su vida. Por ello, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le cuenta a la familia de Álvaro Rubio que está embarazada. La creadora de contenido no duda en grabar todos los detalles de sus conversaciones y muestra las reacciones que han tenido.