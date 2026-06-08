Lidia González 08 JUN 2026 - 15:42h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la seria conversación que mantuvo con Álvaro Rubio por los miedos por su problema con el suelo pélvico

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Mayeli Díaz se ha sincerado sobre una situación que está viviendo durante su posparto y de la que no ha conseguido recuperarse. Después de someterse a un test de embarazo muy agobiada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su problema de suelo pélvico. La influencer explica cómo se siente desde la última vez que habló de este tema y cuenta cómo ha afectado en su relación con Álvaro Rubio. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

Hace tan solo dos meses, la creadora de contenido hablaba de las dos contracturas vaginales que tiene como consecuencia del parto de su hija Alma, algo que había condicionado su vida íntima. La influencer explica cómo se encuentra actualmente tras este tiempo y habla del “dolor” que siente cuando tiene intimidad con su pareja: “Álvaro se está esforzando”. La pareja habla de la seria conversación que tuvieron que mantener por lo mucho que estaban afectando los miedos de esta situación en su relación: “Hay una barrera que hay que romper”.

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Mayeli Díaz habla del fin de su relación con Almudena Porras

Mayeli Díaz no se corta a la hora de decir lo que piensa y no ha tenido ningún tipo de reparos al hablar de una de las personas con las que compartió experiencia en República Dominicana. La ecuatoriana habla del fin de su relación con Almudena Porras y confiesa los motivos de su distanciamiento. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ saca la cara por Claudia Chacón en el conflicto que ha mantenido con la concursante de ‘Supervivientes’.

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Álvaro Rubio desvela su pasado en común con Patri y Lester

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han querido hablar de su relación con dos personas muy conocidas del panorama, sacando a relucir un aspecto muy desconocido de su vida. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su pasado en común con Patri Pérez y Lester Duque y cuenta todos los detalles sobre el encuentro que tuvo con ellos. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!