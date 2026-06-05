Lidia González 05 JUN 2026 - 13:18h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lo cuenta todo sobre su encuentro con Patri Pérez y Lester Duque

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Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han puesto sobre la mesa un aspecto desconocido de su vida, estrechamente ligado con dos rostros muy conocidos del panorama. Después de confesarse sobre ser padres por segunda vez, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre su relación con Patri Pérez y Lester Duque. Los influencers cuentan todos los detalles al respecto y no se dejan nada en el tintero. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido, que se han sincerado sobre la crisis que han atravesado, han hecho un repaso completo por otros exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ para confesar con quién tienen relación, además de los de su propia edición. Álvaro Rubio ha puesto sobre la mesa su pasado en común con la pareja, algo completamente desconocido hasta ahora. “Yo era conductor de autobuses y me tocó llevarlos”. El influencer asegura que se acuerda “perfectamente” de ese momento y lo cuenta todo sobre ese encuentro.

Mayeli Díaz carga contra Almudena Porras: el fin de su relación

Mayeli Díaz tampoco ha perdido la oportunidad de hablar claro sobre una polémica que se ha generado alrededor de sus compañeras de edición y no ha dudado en posicionarse. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Almudena Porras por su conflicto con Claudia Chacón en ‘Supervivientes’. La creadora de contenido se muestra muy firme con su postura, habla de la decepción que se ha llevado con ella y se sincera sobre el fin de su relación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!