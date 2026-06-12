Anita Matamoros abre las puertas de su salón de diseño con mobiliario nórdico

Berto González 12 JUN 2026 - 10:00h.

Anita Matamoros ha convertido el salón de su dúplex en el corazón de la vivienda, un espacio lleno de luz natural con decoración de inspiración nórdica

Anita Matamoros celebra su gran salto profesional

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La casa en al que vive Anita Matamoros es completamente un reflejo de su personalidad. Tras casi tres años instalándose poco a poco en su actual ático dúplex con terraza exterior en pleno corazón de Madrid, la influencer ha ido definiendo cada estancia de su casa a su gusto con muebles de diseño, piezas decorativas y elementos funcionales.

Entre todos los espacios de la casa, el salón destaca por encima del resto de espacios. Se trata de una estancia amplia, luminosa y muy bien diseñada que se ha convertido en el corazón del hogar de la hija de Makoke y Kiko Matamoros.

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Un dúplex luminoso con decoración nórdica y espacios personalizados

La vivienda de Anita Matamoros es un espectacular dúplex situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde que se instaló en él, la creadora de contenido ha ido adaptando cada rincón a sus gustos y necesidades, apostando por una decoración de esencia nórdica donde predominan los materiales naturales, las tonalidades suaves y el mobiliario de líneas sencillas.

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La distribución de la vivienda favorece la amplitud de las estancias y la entrada constante de luz natural. Los espacios abiertos permiten que las distintas estancias se conecten entre sí directamente, mientras que los grandes ventanales potencian la sensación de luminosidad. La madera natural también aparece como uno de los materiales protagonistas tanto en muebles como en elementos decorativos, reforzando ese aire escandinavo que tiene la vivienda.

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La decoración cuenta además con numerosas piezas con valor sentimental. Obras de arte realizadas por personas cercanas, vinilos, instrumentos musicales, fotografías y objetos decorativos que hablan de la personalidad y de la vida de Anita Matamoros. El resultado es una vivienda muy sofisticada pero alejada de las decoraciones excesivamente elegantes y exageradas, donde la comodidad y la funcionalidad tienen un papel primordial.

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Un gran salón conectado a la terraza con zona de música y comedor integrado

El salón es, sin duda, la estancia más importante de la casa. Su amplitud permite dividir el espacio en diferentes ambientes perfectamente integrados entre sí. Nada más acceder se encuentra una zona que funciona como recibidor, presidida por una cómoda de madera maciza con gran capacidad de almacenaje. Sobre ella destacan varios elementos decorativos, entre ellos arreglos florales y una pintura realizada por su pareja, el cantante Jhonny Garso, que aporta una nota artística a la decoración. Junto a este mueble aparece una lámpara de pie de diseño contemporáneo con formas curvas que refuerza el estilo nórdico de la vivienda.

A continuación del salón se sitúa el comedor, uno de los rincones más originales de la vivienda. La protagonista absoluta es una mesa única creada a partir de un antiguo espejo decorativo transformado por la pareja en una pieza funcional. El tablero presenta un llamativo diseño geométrico en blanco y negro que aporta personalidad y convierte el comedor en uno de los puntos más singulares de la casa. Alrededor se distribuyen varias sillas tapizadas en piel blanca con estructura metálica que completan este espacio.

Junto al comedor aparece una gran estantería de madera donde conviven libros, vinilos, cámaras fotográficas, copas de colores y diversos objetos decorativos. Esta zona conecta directamente con uno de los espacios más personales de la vivienda: el rincón dedicado a la música. Situado junto a los ventanales que iluminan la estancia, reúne un tocadiscos colocado sobre un pequeño mueble de diseño, varios discos de vinilo y dos guitarras expuestas como elementos decorativos. Entre ellas destaca una guitarra eléctrica rosa que aporta una nota de color dentro de una paleta dominada por los tonos neutros.

La zona principal de estar gira alrededor de un gran sofá en color claro que ocupa buena parte del salón. Decorado con cojines y mantas, se convierte en el lugar perfecto para descansar o recibir invitados. Frente a él se encuentra la televisión y varios muebles auxiliares donde Anita ha colocado libros de mesa, lámparas, obras de arte y distintos objetos decorativos que le dan más personalidad a la casa. Sobre el sofá destaca una llamativa serigrafía de la Pantera Rosa que mantiene esa línea original.

Además, uno de los mayores atractivos de esta estancia es su conexión directa con la terraza exterior. Gracias a los grandes ventanales, la luz natural entra constantemente en el salón y amplía mucho más el espacio. Esta conexión directa entre interior y exterior convierte la estancia en el auténtico corazón de la vivienda, un lugar diseñado para compartir momentos en familia y entre amigos.