Paz Padilla le dedica unas bonitas palabras a Anita Matamoros en medio del conflicto entre sus padres

Natalia Sette 07 MAY 2026 - 13:05h.

La presentadora manda un mensaje cargado de emoción a Anita Matamoros y le ofrece su apoyo en este momento tan complicado

Anita Matamoros decide 'quitarse' el apellido de su padre y explica el motivo

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Si por algo se conoce a Paz Padilla, es por siempre defender con uñas y dientes a aquellos a quienes aprecia. En esta ocasión, la presentadora y la humorista ha querido dar un paso al frente para dedicarle unas bonitas palabras a Anita Matamoros, quien se encuentra en el centro de las polémicas tras las demoledoras declaraciones de su madre , Makoke, en el programa '¡De viernes!'.

Tras enfrentarse a un juicio por ocultación de bienes , la guerra mediática entre sus padres continúa después de que Makoke rompiera su silencio para relatar un durísimo episodio de presunta violencia ocurrido en 2010. Ante la gravedad de las acusaciones, todas las miradas se han posado en la joven influencer. Paz Padilla, que le tiene un cariño inmenso a la joven por ser íntima amiga de su hija Anna Ferrer, no ha dudado en hablar del tema.

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“¡La quiero con locura! Es una niña maravillosa, súper amorosa, inteligente”, ha comenzado con una gran sonrisa bajo las cámaras de Europa Press. Para la escritora, Anita es una mujer que brilla con luz propia independientemente de sus apellidos: “Tiene una carrera brillante, es que ella es muy bonita, ella es luz. Entonces, pienso en ella”, ha dicho emocionada.

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Paz ha preferido mantenerse al margen de los detalles más oscuros de las declaraciones de Makoke, centrándose en el apoyo incondicional que tiene Anita con ella y con su hija. “Todas nos queremos mucho, nos protegemos mucho, y hay que estar ahora con la gente que lo necesita”, ha continuado diciendo con total sinceridad. De hecho, la influencer ha pasado estos días junto a sus amigas más íntimas en una despedida de soltera que le han hecho a Anna en la Toscana .

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A pesar de que Anita está viviendo una etapa complicada, Paz confía plenamente en su fuerza y sus ganas de seguir adelante a pesar de todo. “Ella es una mujer fuerte, yo la admiro muchísimo”, ha concluido. Está convencida de que la madurez de Anita le permitirá salir de esta batalla mediática sin que le pase factura a su brillante futuro.