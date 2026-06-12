Natalia Sette 12 JUN 2026 - 11:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores muy emocionada cómo es la cara de su bebé con Mario González

Claudia Martínez responde a los comentarios recibidos por su cambio físico debido al embarazo

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Claudia Martínez sigue compartiendo cada paso de su embarazo con sus miles de seguidores. Tras el pequeño susto que tuvo durante su última revisión médica , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido un momento verdaderamente mágico y muy esperado. En plena semana 27 de gestación, la influencer ha regresado a la clínica y ha logrado lo que hasta ahora parecía imposible debido a la postura de la niña: ver la cara de su hija con absoluta nitidez.

Emocionada y con el corazón en un puño, la joven no ha dudado en compartir con su comunidad el aspecto de su bebé en común con Mario González. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sometido a una ecografía 5D. Sin embargo, los inicios de la sesión no fueron nada sencillos, ya que la pequeña Valentina parecía no estar muy por la labor de colaborar frente a las cámaras. “Al principio estaba girada y no se dejaba ver, pero papi me ha traído un cruasán de Nutella gigante y se ha empezado a mover”, ha relatado.

Además, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ empleó otro estímulo muy especial: le puso un vídeo de su chico hablándole directamente a la barriga y la niña reaccionó de inmediato moviéndose, demostrando que ya reconoce a la perfección la voz de su padre. Gracias a ello, el rostro de la menor quedó al descubierto, provocando la emoción de Claudia: “¡Qué carita, Valentina!”, ha exclamado pletórica.

Los comentarios de la publicación se han llenado rápidamente de una oleada de amor y felicitaciones por parte de su entorno más cercano y de rostros muy conocidos de la televisión. Su gran amiga María Aguilar ha sido de las primeras en reaccionar con un cariñoso: “Te quiero mi amor que sonríes”. Por su parte, la también futura mamá Alejandra Rubio ha caído rendida ante la ecografía escribiendo un tierno “Qué preciosidad”, mientras que Iván González ponía el foco en la inminente llegada de la pequeña comentando que “en la próxima cena la tenemos aquí”.

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Claudia Martínez desvela a quién se parece su bebé

Con la imagen en alta definición de la pequeña ya en sus manos, la creadora de contenido ha comenzado a buscar los primeros parecidos y ha querido abrir el debate con sus fieles seguidoras. “¡Esa naricita que me la como!”, ha escrito con ternura analizando los detalles de su rostro. “¡Yo veo mi nariz de cuando era pequeñita! Pero sea como sea yo feliz”, ha valorado con orgullo la de Barcelona.

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No obstante, la opinión generalizada de su comunidad de fans ha ido por otro camino muy diferente: “Me estáis diciendo que veis a Mario en ella y no puede hacerme más feliz la verdad, se me caerá la baba x2”, ha confesado Claudia de lo más conmovida.