Claudia Martínez, embarazada de 26 semanas, recibe los resultados de sus pruebas médicas

Natalia Sette 04 JUN 2026 - 19:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a analísis médicos para comprobar que todo esté bien con su bebé y comparte los resultados

Claudia Martínez responde a los comentarios recibidos por su cambio físico debido al embarazo

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Claudia Martínez sigue compartiendo cada paso de su embarazo con sus miles de seguidores. Tras la lógica preocupación que vivió a finales de abril durante la ecografía de la semana 20 , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha regresado al hospital. En plena semana 26 de gestación, la influencer ha acudido a una nueva revisión médica para conocer el estado de su primera hija en común con Mario González, y no ha dudado en desvelar el diagnóstico definitivo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido tranquilizar en primer lugar a su comunidad compartiendo una tierna imagen de la nueva ecografía. La joven se ha mostrado de lo más emocionada al ver lo mucho que ha crecido su pequeña en este último mes, aunque ha revelado que ha sido imposible verle bien la carita por la postura de la niña. “Ayer también tenía todo el rato las manos en la carita”, ha relatado mostrando la ecografía de Valentina.

Después de esto, Claudia ha querido contar con total naturalidad los resultados de los últimos análisis a los que se ha sometido, desvelando un pequeño contratiempo en sus niveles. “Veredicto: el azúcar y todo el resto súper bien excepto el hierro”, ha anunciado la creadora de contenido. “Tengo un poquito de anemia (dice mi doctora que es muy común en el segundo trimestre), así que me toca tomar suplementos todos los días”, ha explicado.

A pesar de este pequeño déficit, la pareja de Mario González afronta la recta final del segundo trimestre con una energía envidiable. “También os digo, suficientemente bien estoy para el ritmo que llevo jajaja podría estar muchísimo más cansada”, ha bromeado sobre su ajetreada rutina diaria.

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Además, Claudia ha querido presumir del apoyo incondicional que está recibiendo por parte de su familia política en esta etapa, compartiendo la inmediata reacción de la madre de Mario tras conocer su falta de hierro: “Mi doctora: te falta hierro. Automáticamente mi suegra”, ha escrito divertida junto a una imagen en la que mostraba que le había cocinado tres tuppers de lentejas para ayudarla en su recuperación.

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Con esta pequeña ayuda y tomando los suplementos recetados por su médica, la catalana espera recuperar pronto la falta de hierro que tiene y seguir tranquilamente con su embarazo. Cada vez más cerca de la recta final, Claudia y Mario desean que todo siga igual de bien y que su pequeña siga creciendo sana.