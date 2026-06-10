Claudia Martínez denuncia un robo en casa de sus padres

Natalia Sette 10 JUN 2026 - 19:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que ha ocurrido en casa de su padre en Barcelona

Claudia Martínez responde a los comentarios recibidos por su cambio físico debido al embarazo

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Claudia Martínez aparece en sus ‘stories’ con una amarga noticia tras recibir los resultados de su última prueba médica . La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha denunciado un robo en casa de sus padres, en Barcelona. La influencer ha compartido con sus seguidores todo lo ocurrido sin entender que algo así haya podido pasar.

Aunque lleva años viviendo en Madrid y ha construido una vida entera en la capital , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ es originaria de Barcelona. De hecho, sus padres viven todavía ahí y es por ello que va tanto. Esta vez, las cosas no han salido tan bien cómo esperaba y se ha llevado el susto de su vida.

“Han entrado a robar en el garaje de mi padre”, ha comenzado contando la influencer. Por si fuera poco, el motivo por el que le han entrado a robar tiene un trasfondo humano que ha derretido el corazón de los seguidores de Claudia. “Resulta que dos pajaritos han puesto su nido ahí, y él por la noche les dejaba la puerta abierta para que pudieran entrar y salir”, ha explicado.

La creadora de contenido ha continuando detallando lo que ha pasado con tristeza: “Y como hay gente para todo, aprovecharon para llevarse lo que pudieron”. Su padre solo quería tener un gesto bonito con los pájaros y acabó pasándole factura. Por suerte, solo ha habido daños materiales aunque se han llevado un buen susto.

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A pesar del disgusto, su padre no ha abandonado la idea de seguir ayudando a las aves. “Y, como a mi padre no le da la gana quitar el nido ni dejarles sin posibilidad de entrar y salir, les ha abierto una ventanita en la puerta para poder cerrarla con llave (+cámaras y alarma *que en casa ya tenían, pero en el garaje no)”, ha contado la catalana orgullosa.

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Claudia tiene claro que su amor por los animales le viene de sus padres. Ha crecido viendo cómo sus progenitores han tratado con amor y respeto a todos los seres vivos y ella ahora es igual. “Si me preguntáis por mi amor hacia los animales, creo que solo tenéis que fijaros en mis padres. A mí personalmente me emociona que sean así”, ha terminado diciendo.