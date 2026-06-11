Natalia Sette 11 JUN 2026 - 17:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' no quiere recomendar a sus seguidores productos en los que no confíe así que tiene un truco para ver si funcionan

Sofía Suescun y Kiko Jiménez defienden el origen extranjero de los alimentos tras la polémica por su compra semanal

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Sofía Suescun se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes de nuestro país, especialmente en todo lo relacionado con el mundo fitness y el cuidado personal. Sus millones de seguidores analizan al detalle cada crema, sérum o tratamiento que la exconcursante de ‘Supervivientes’ muestra en sus perfiles oficiales. Ahora, ha desvelado su truco para saber si recomendar un producto.

Su pareja, Kiko Jiménez, ha sido el encargado de desvelar el estricto filtro por el que deben pasar los cosméticos antes de recibir el aprobado definitivo por parte de Sofía. A través de sus ‘stories’ de Instagram, el influencer ha querido compartir con su comunidad una divertida escena que explica cómo su chica prueba los productos.

En la foto se puede ver a Sofía aplicándole minuciosamente a su chico una conocida mascarilla negra diseñada específicamente para eliminar los puntos negros y los granos de la zona de la nariz. Aprovechando el momento y con su habitual sentido del humor, el colaborador de televisión ha querido destapar la verdad detrás de las colaboraciones y consejos de su chica.

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“Que sepáis que Sofía antes de enseñaros los productos que verdaderamente le funcionan hace pruebas conmigo”, ha comenzado desvelando de forma divertida frente a la cámara, dejando claro que la influencer no promociona nada a ciegas y que se toma muy en serio la fiabilidad de lo que aconseja a sus fieles seguidoras.

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Lejos de molestarse por tener que someterse a estas sesiones de belleza caseras, Kiko ha admitido que asume su papel con total felicidad y orgullo, convirtiéndose en el mayor apoyo de su pareja en su faceta profesional. “Soy su conejillo de Indias pero yo encantado”, ha dicho divertido mientras se deja mimar por la de Pamplona.

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Con estas divertidas explicaciones en su perfil oficial, el andaluz da por resuelto el misterio de la perfecta piel de ambos y demuestra que Sofía Suescun se vuelca al 100% con su comunidad siempre, impidiendo recomendar cualquier producto que a ella no le guste o no le funcione.