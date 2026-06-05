Sofía Suescun desvela si está embarazada de Kiko Jiménez tras siete años de relación

Natalia Sette 05 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' aclara si está embarazada tras leer varios comentarios de sus seguidores

Sofía Suescun y Kiko Jiménez actualizan cómo van las obras de ‘Villa Playa’, la casa a la que se van a mudar

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en uno de los momentos más dulces y especiales de su vida tras siete años de relación. Los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ han dado el paso de mudarse definitivamente a ‘Villa playa’ y su comunidad se pregunta cuál será el siguiente paso, pero no siempre de la mejor manera. La influencer ha aclarado si los rumores de embarazo son ciertos tras leer los comentarios de sus seguidores.

La polémica se ha desatado a raíz de una de las últimas publicaciones de la ganadora de ‘Gran Hermano’, en la que aparecía enseñando diferentes propuestas de outfits de su vestidor. Un video puramente enfocado en la moda que, sin embargo, ha servido para que una usuaria se fijara en su cuerpo y le lanzara una pregunta de lo más directa en la sección de comentarios: "¿Estás embarazada, no?".

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Lejos de quedarse callada o alimentar el misterio, la influencer ha reaccionado de inmediato compartiendo una captura de pantalla del mensaje en sus ‘stories’ de Instagram. Con una buena dosis de ironía y visiblemente cansada de que se cuestione su físico a la mínima oportunidad, Sofía ha respondido con total contundencia. “No sé cuántos embarazos llevo ya a las espaldas”, ha comenzado exponiendo sobre la imagen, dejando claro que no es la primera vez que le pasa y que está más que acostumbrada a lidiar con este tipo de comentarios.

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Harta de que se normalice opinar libremente sobre los cuerpos ajenos en las redes sociales, la novia de Kiko Jiménez ha querido rematar su contestación lanzando una tajante pregunta: “¿Qué manera más mona de llamarme gorda no? Con esto, la creadora de contenido desmiente por completo estar esperando su primer hijo y demuestra que a la mínima que se le aprecia algo de barriga le sueltan ese estilo de comentarios.

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Aunque se los suele tomar con humor, la realidad es que le molesta tener que aclarar constantemente si está o no embarazada. Si en el futuro, lo que ahora son suposiciones se convierte en realidad, será la primera en compartirlo con toda su comunidad. Hasta entonces, seguirá disfrutando del amor de su pareja y de sus planes de mudarse a la casa de sus sueños.