Natalia Sette 06 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se somete a un tratamiento para mejorar el aspecto de su glúteo de cara a los meses de verano

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Sofía Suescun se encuentra muy centrada en su paz interior y su bienestar. No es secreto para nadie que a la ganadora de ‘Supervivientes’ le encanta entrenar, comer sano, y mantener su escultural físico en forma . Es por ello que se ha sometido a un retoque estético en el glúteo para mejorar su imagen.

Tras mostrar su secreto para mantener su abdomen definido , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha acudido a su clínica de confianza para ponerse en manos de su médico estético para realizarse un tratamiento en el glúteo. “Hemos hecho la segunda sesión de mesoterapia en la zona glútea”, ha comenzado explicando el doctor mientras aplicaba el tratamiento.

La mesoterapia corporal consiste en la infiltración subcutánea de pequeñas dosis de principios activos, como vitaminas, aminoácidos o ácido hialurónico, mediante microinyecciones superficiales en la piel, un método ideal para combatir la flacidez y mejorar la textura de la zona.

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El especialista ha desvelado los objetivos reales que buscan con esta intervención express antes de que comience la temporada de verano. “Lo que conseguimos a base de pápulas es hacer una hidratación. Vamos a conseguir que Sofía tenga un glúteo más regular y sobre todo más luminoso”, ha detallado el doctor en el vídeo. En ese mismo instante, la influencer ha querido intervenir entre risas para añadir otro motivo por el que se realiza este retoque: “Y más gordito”, ha apuntado Sofía con humor.

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Un deseo al que el médico ha respondido dándole la razón de inmediato: “Y más gordito, aunque todos vemos que tiene el glúteo perfecto”. Según han aclarado en la propia clínica, la realización de este tratamiento médico adquiere una especial importancia de cara a los meses de calor.

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En verano, debido a la continua exposición al sol y a las altas temperaturas, la piel del glúteo tiende a deshidratarse con mayor facilidad, por lo que la mesoterapia se convierte en el aliado perfecto para mantenerla profundamente hidratada. La creadora de contenido no ha podido quedarse más satisfecha con el resultado y ahora podrá lucir un glúteo perfecto durante todos los meses de verano.