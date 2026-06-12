Verónica Echegui falleció en agosto de 2025 a causa de un cáncer. Ahora, su entorno ha querido rendirle homenaje

Álex García habla de lo que ha "aprendido" tras la prematura muerte de Verónica Echegui: "La vida sabe lo que hace"

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El recuerdo de Verónica Echegui sigue muy presente entre quienes compartieron con ella trabajo, amistad y vida. Este próximo 16 de junio, fecha en la que la actriz madrileña celebraría su 43º cumpleaños, la emoción vuelve a abrirse paso gracias al homenaje que le ha rendido su entorno más cercano. Entre otros, Alex García, quien fue su pareja durante más de 10 años.

El actor canario ha querido participar en un programa muy especial de 'Historia de nuestro cine', el espacio de La 2 que en la noche de este viernes, 12 de junio, recuerda la figura de Echegui a través de una de las películas que compartieron, 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'.

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La elección de la cinta no es al azar: además de ser una comedia romántica muy querida por el público, representa una de las colaboraciones profesionales más recordadas de la pareja.

La emisión incluye un coloquio posterior en el que García comparte sus recuerdos y reflexiones junto a dos personas fundamentales en la vida de la actriz: el actor y director Sergio Peris-Mencheta, amigo íntimo de Verónica desde sus primeros pasos en el teatro, y Paz Moral Gómez, coach que la acompañó durante gran parte de su carrera y trabajó con ella en numerosos personajes.

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El homenaje llega meses después de que tanto Álex como el director de teatro -que hace ya más de un año se enfrentó a un trasplante de médula a raíz de un cáncer ya en remisión- protagonizaran algunas de las despedidas más sentidas tras el fallecimiento de la actriz, ocurrido el 24 de agosto de 2025 a causa de un cáncer.

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Para Álex García, sin embargo, este recuerdo es más emotivo. Porque antes que compañeros de profesión fueron compañeros de vida durante más de una década.

Su historia de amor

La historia de Verónica y Álex comenzó en 2010 durante el rodaje de la película 'Seis puntos sobre Emma'. Su relación acabó traspasando la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más sólidas y discretas del panorama artístico español.

Desde el primer momento surgió una complicidad especial entre ellos. Ambos compartían una forma parecida de entender la profesión: alejados del ruido mediático, volcados en sus personajes y comprometidos con su trabajo. Mientras muchas parejas famosas convertían su vida privada en un escaparate, ellos optaron por proteger su intimidad.

Durante los años que estuvieron juntos fueron vistos en festivales de cine, estrenos y entregas de premios, pero siempre manteniendo una gran discreción. Apenas concedían entrevistas sobre su relación y preferían que fueran sus proyectos quienes ocuparan los titulares. Solo en escasas ocasiones mostraron gestos públicos de cariño y apoyo mutuo.

"Es la persona más divertida que he conocido en mi vida. Nuestra admiración y cariño es mutuo. Álex es un actor con un talento increíble, con una gran capacidad para aprender y un hombre muy inteligente. Él dice que yo soy generosa, pero él sí que lo es (...). Los dos somos muy cariñosos y cuando me preguntan la fórmula de por qué funciona nuestra relación, siempre contesto que no lo sé", señaló la actriz a 'Mujerhoy' en 2017.

Por su parte, el actor declaró hace años: "El secreto de nuestra relación está en querer. Una relación de muchos años hay que trabajarla, y nosotros queremos trabajar en ella". Echegui llegó a decir en una ocasión que tenía "instinto maternal" y que la "encantaría" tener hijos "algún día".

Durante los Premios Feroz de 2021, Verónica incluso se levantó a abrazar a Álex durante su discurso, dejando claro que, en algunos momentos, no querían esconder su historia de amor.

Ambos también colaboraron profesionalmente. García apoyó a Verónica en la producción de su cortometraje 'Tótem Loba', que fue galardonado con el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022, ocupándose del catering.

Pero a finales de 2023, ambos decidieron poner fin a su relación sentimental. La ruptura se produjo de manera discreta y sin polémicas, manteniendo el respeto y el cariño que habían construido durante tantos años.

Por eso, cuando llegó la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, el golpe para Álex García fue especialmente duro.