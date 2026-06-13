Fiesta 13 JUN 2026 - 19:20h.

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Makoke y Gonzalo ya son marido y mujer. Anoche, la pareja selló su amor en una emotiva ceremonia matrimonial en Ibiza a la que asistieron 115 invitados. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles sobre el que es ya uno de los días más importantes en la vida de la pareja, mientras que el colaborador, Aurelio, saca a la luz las críticas que han hecho algunos de los invitados de la boda. ¡No te lo pierdas!

Tal y como podíamos ver en las imágenes que ayer mostró '¡De viernes!', en exclusiva, sobre el especial momento en el que Makoke y Gonzalo se dieron el 'sí, quiero', los recién casados se encuentran pletóricos. Después de una celebración que se alargó hasta las tres de la madrugada, la fiesta continúa hoy con una comida en un restaurante a primera línea de playa.

Críticas al menú de la boda de Makoke

Los colaboradores de 'Fiesta' comentan la boda de su compañera en el plató y algunas curiosidades que ocurrieron en la misma, como el singular obsequio que los novios entregaron a los invitados. Una tarta de queso que llamó la atención a todos los presentes. "¿A quién se le ocurre regalar una tarta de queso en Ibiza que se te derrite entera? Me parece una paletada", asegura Alexia Rivas.

Por su parte, Aurelio ha sacado a relucir las críticas que algunos de los invitados habrían hecho al menú del enlace: "Me han contado, y lo trasmito tal cual como me lo han contado personas que han estado dentro, que ha sido un desastre. La comida fue muy mala y hubo problemas".

Instantes después, Marta López, una de las invitadas, ha conectado en directo desde el restaurante donde se está celebrando la post-boda y ha dado su versión. ¿Son ciertas las críticas? ¿Era mala la comida de la boda de Makoke? Marta se ha pronunciado y ha despejado todas las dudas al respecto:

"Estaba todo muy rico, no se puede criticar la comida", ha comenzado diciendo, aunque seguidamente ha añadido: "Es verdad que a lo mejor decían "ay pues yo al solomillo no le habría puesto salsa", pero es un hotel de cinco estrellas y eso ya no es culpa de Makoke ni de nadie".

Tras escucharla, el colaborador ha señalado: "A mí me han dicho que hubo problemas y que hubo gente que no pudo comerse el solomillo, que además no estaba bien hecho, y tuvieron que comerse el pescado. O sea que hubo un poquito de lío". ¡Dale al play y descubre todos los detalles de la boda de Makoke y la razón por la que no se puso el tercer vestido que había preparado!