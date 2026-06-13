Equipo Outdoor 13 JUN 2026 - 12:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' reaparece después de meses de silencio con un mensaje que ha emocionado a sus seguidores

Óscar Landa se posiciona con el team azul tras la polémica con Ruvens y se muestra crítico con los fans

Compartir







Ruvens ha vuelto. El exconcursante de 'Gran Hermano' ha reaparecido en redes sociales después de meses de silencio, y lo ha hecho el día más personal del año: su cumpleaños. Desde que se le perdió la pista, el albaceteño había desaparecido de la vida pública sin dar explicaciones, dejando a sus seguidores sin noticias y preguntándose dónde estaba.

La reaparición ha llegado en forma de vídeo íntimo y cargado de simbolismo. Todo está en penumbra: solo la luz temblorosa de las velas de su tarta de cumpleaños ilumina su cara. Antes de soplarlas, aparecen en pantalla imágenes suyas de cuando era pequeño, instantes que desaparecen tan rápido como llegaron. Y mientras las apaga, un texto aparece en pantalla: "Las velas se apagan. Tú no". El pie de foto completa el mensaje: "Hoy sumo un año más. Gracias por acompañarme, incluso en los silencios".

PUEDE INTERESARTE Óscar Landa hace un comunicado para aclarar su relación con Ruvens tras el revuelo generado en redes

Las redes no han tardado en reaccionar. Cuentas de seguimiento de 'Gran Hermano' han celebrado su vuelta con mensajes de bienvenida y emoción, y su nombre ha vuelto a resonar entre los fans del reality. Para muchos, el vídeo no es solo un mensaje de cumpleaños, sino una señal de que está bien y de que no les ha olvidado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para entender el peso de esas imágenes de infancia hay que conocer su historia. En la 'curva de la vida' que compartió en 'Gran Hermano', Ruvens confesó entre lágrimas que en el colegio sufrió bullying durante años. "Me pegaban a diario, siempre fui el rarito", dijo. Llegaron a cortarle el pelo delante de todos para humillarle. Las mismas fotos de infancia que aparecen en el vídeo son las de ese niño que aguantó todo aquello.

Fue en el instituto cuando aprendió a plantarles cara, y más tarde, tras una temporada en Italia que le cambió la vida, encontró en el cine su lugar en el mundo. "Empecé a vivir en libertad", dijo entonces. Las velas de aquel niño no se apagaron. Y las de hoy tampoco.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ruvens fue uno de los concursantes más queridos de su edición, donde quedó tercer clasificado. Tiene varios cortometrajes en festivales de cine, colaboró en 'GH DÚO' y en 'Uno de GH20', y lanzó junto a Óscar Landa el canal de YouTube 'Ruscar Life'. Desde octubre de 2025 no había vuelto a dar señales de vida en redes, pero este martes ha roto el silencio de la forma más emotiva posible.