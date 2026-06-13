Fiesta 13 JUN 2026 - 21:17h.

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Ivonne Reyes ha visitado esta semana el plató de '¡De viernes!' y se ha abierto de nuevo el eterno debate en torno a la paternidad del padre de su hijo Alejandro. La exparticipante de 'Supervivientes 2026' siempre ha defendido que Pepe Navarro es el padre de su hijo y por ello han mantenido una dura guerra mediática y judicial en la que nunca se ha podido demostrar nada. En el plató de 'Fiesta', se debate sobre el tema y se aporta un testimonio clave en todo este entramado.

Mientras que algunos colaboradores defienden a capa y espada la versión que siempre ha dado Ivonne Reyes, otros son más de creer a Pepe Navarro. El hecho de que ella se haya negado a que se realicen las pruebas de paternidad pertinentes (con el ADN del presentador), ha generado cierto revuelo. Ahora, 'Fiesta' muestra extractos que no se habían escuchado hasta ahora de los detectives que Ivonne Reyes contrató para cotejar el ADN de Pepe Navarro y cuáles son sus conclusiones.

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Las conclusiones de los detectives tras cotejar el ADN de Pepe Navarro

Saúl Ortiz ha sido el encargado de traer hasta 'Fiesta' los audios en los que se escucha declarar a los dos detectives ante el juez, no sin antes poner el foco sobre la venezolana: "¿Por qué si ella tiene la certeza absoluta de que Pepe es el padre de su hijo contrata a dos detectives para que cojan una muestra de ADN a hurtadillas?".

En el audio, uno de los detectives cuenta con todo lujo de detalles que, enviados por personas distintas al entorno de confianza de Ivonne Reyes, él y su compañero lograron una muestra de ADN del presentador para luego ser llevados a un laboratorio: "El objetivo era comparar los dos ADNs, el de el señor Pepe Navarro y el del hijo de Ivonne Reyes".

Otro de los detectives declaraba también ante el juez que fue la propia Ivonne acompañada de su hijo quien después le dio la muestra para que se llevara a un laboratorio: "No sé seguro el resultado, pero creo que negativo".