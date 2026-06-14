El concursante de 'Supervivientes' sigue vinculado a su pasión, pero desde una posición más reflexiva

El lado personal de Toni Elías: el motivo por el que dejó el motociclismo y su nueva faceta como asesor deportivo

Compartir







MadridHay trayectorias que no terminan cuando se apaga el motor, sino que encuentran una nueva forma de avanzar. La historia de Toni Elías, de 'Supervivientes', conocido por su brillante carrera como piloto, es el reflejo de una reinvención silenciosa, elegante y profundamente coherente. Tras años de vértigo, podios y adrenalina, el piloto decidió bajar el ritmo competitivo y apostar por una vida más discreta en Estados Unidos, formar una familia y lanzarse a distintas iniciativas. Analizamos sus nuevos negocios:

PUEDE INTERESARTE Así son Jaime Astrain y Toni Elías como padres, según sus familiares

Una carrera marcada por la excelencia

Hablar de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes' es hablar de una de las figuras más destacadas del motociclismo español. Su trayectoria está marcada por hitos que lo sitúan en la élite de este deporte, siendo especialmente recordado por convertirse en campeón del mundo de Moto2 en 2010, un logro que consolidó su nombre en la historia del motor.

Su estilo de pilotaje, agresivo pero preciso, y su capacidad para competir al más alto nivel durante años lo convirtieron en un referente dentro y fuera de los circuitos. Compitió en diferentes categorías del Mundial de Motociclismo y también dejó su huella en campeonatos internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde su carrera encontró una segunda juventud.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, como ocurre en todo deporte de élite, llega un momento en el que el cuerpo, la mente y las prioridades empiezan a pedir un cambio. La retirada de la competición no fue un final, sino una transición. Toni Elías supo leer ese momento y transformarlo en una oportunidad.

Lejos de desvincularse del mundo del motor, decidió mantenerse conectado desde otra perspectiva, la del asesoramiento y la mentoría. Su experiencia le llevó a colaborar como consejero en equipos como el Preicanos Racing Team, donde aporta su conocimiento técnico y estratégico.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De las pistas a la moda: una colección con ADN motero

El espíritu inquieto del deportista no tardó en encontrar nuevas vías de expresión. En 2022, sorprendía con un proyecto que, a primera vista, podría parecer alejado de su trayectoria, el lanzamiento de una colección de zapatos junto a su hermana. La colección nace de una pasión compartida y de un deseo antiguo de emprender juntos. Y, sobre todo, mantiene un vínculo claro con el universo del motor en cuanto a diseño, resistencia, carácter.

Tal y como explicaba en una entrevista concedida a 'El Mundo Deportivo': "En Estados Unidos hay muchas oportunidades de hacer cosas. Un sueño que tenía con mi hermana era hacer zapatos y ahora estamos en ello, ya hemos empezado. Estamos a tope".

Sus escuelas de motociclismo

Si hay un proyecto que conecta directamente con su esencia es la creación de sus escuelas para motoristas. Tanto en su ciudad natal, Manresa, como en Estados Unidos, Toni Elías ha desarrollado espacios de formación donde transmite no solo técnica, sino también filosofía.

Estas escuelas no son simples centros de aprendizaje. Son lugares donde se enseña a entender la moto, a respetar la velocidad y a desarrollar habilidades con seguridad y criterio. La experiencia acumulada durante años de competición se convierte aquí en conocimiento útil para otros.

Lo interesante es que, a pesar del potencial mediático de este tipo de iniciativas, el piloto ha optado por mantener un perfil bajo. No busca protagonismo, sino impacto real. Prefiere que su trabajo hable por sí mismo.