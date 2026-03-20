Elsa Anka, suegra de Jaime, y Carlos, amigo de Toni, han explicado cómo han vivido las familias el Día del Padre sin los concursantes de 'Supervivientes 2026'

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La última semana en ‘Supervivientes 2026’ ha estado marcada por la dureza extrema del reality, con dos de sus protagonistas, Jaime Astrain y Toni Elías, viviendo momentos especialmente intensos tanto a nivel físico como emocional. Coincidiendo con la celebración del Día del Padre, la situación ha cobrado un significado aún más especial dentro y fuera de la isla.

Por un lado, Jaime Astrain ha sido protagonista de varios enfrentamientos en la convivencia, especialmente con Marisa Jara, en un contexto de tensión creciente provocado por el hambre, el cansancio y un fuerte temporal que ha llevado a los concursantes al límite. Además, el programa ha mostrado cómo los castigos y las condiciones extremas están afectando al grupo, generando roces constantes.

Mientras tanto, Toni Elías ha vivido uno de los momentos más tensos de la edición tras estallar contra sus compañeros en plena noche por la falta de espacio para dormir, llegando incluso a abandonar el campamento visiblemente desbordado.

¿Cómo son los supervivientes como padres?

Coincidiendo con el Día del Padre que se celebra cada 19 de marzo en España, hemos querido hablar con los familiares de los protagonistas de esta noticia para conocer a fondo cómo son cuando desarrollan esta faceta.

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Desde el entorno de Jaime, su suegra Elsa Anka ha destacado su faceta más personal: un padre “muy divertido”, con una relación muy especial con su hija, basada en el juego y la complicidad. La presentadora ha recordado que el objeto personal que se ha llevado el exfutbolista a Honduras es un peluche en forma de elefante que pertenece a su pequeña.

Por su parte, Carlos Tatay, amigo de Toni Elías, ha definido al concursante como un padre “excepcional”, muy implicado en la vida de sus hijos, que incluso han seguido sus pasos en el mundo del motor. Según explica, el Día del Padre habrá sido duro para él, pero también una fuente de motivación para rendir mejor en las pruebas.

Ambos entornos coinciden en una idea: la distancia pesa. Las familias reconocen que se les echa “muchísimo de menos”, especialmente en un formato tan exigente. Sin embargo, también destacan la capacidad de ambos para transformar esa nostalgia en energía para seguir adelante.

¡Dale al play para ver las entrevistas al completo!