Natalia Sette 13 MAR 2026 - 09:00h.

La novia del ganador de 'Supervivientes All Stars' da la cara por él y estalla duramente contra Bayan Al Masri

Laura Cantizano ha sido la última en entrar a la polémica que está acaparando los medios estos últimos días. Rubén Torres, su novio desde hace un años, acudió al videopodcast de ‘En todas las salsas’ y habló del motivo por el que se terminó su relación con Bayan al volver de ‘La isla de las tentaciones’. En respuesta, Bayan contó su versión de los hechos con pruebas y ahora ha sido Laura la que ha cargado contra ella.

A Bayan no le gustaron las declaraciones de Torres en ‘En todas las salsas’ y respondió haciendo públicos unos audios donde el bombero dice cosas como: “Siempre tengo en la cabeza que si me falla esto, me compro un vuelo a Mallorca” o “Vamos si más ganas que yo de conocerla… pero ahora mismo puedo” o “Me he intentado separar de Bayan pero no quiere decir que no me acuerde de ella, vamos, doscientas millones de veces”.

Con estos audios, la exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ quería demostrar que, al contrario de la que ha defendido siempre Rubén, no le dejó las cosas claras y le dio esperanzas sobre su relación. Por su parte, el ganador de ‘Supervivientes All Stars’ subió unos ‘stories’ explicando sus declaraciones en los audios .

“Yo a ella, al salir de la isla, directamente le dije que no quería nada más con ella que por favor me respetara. Me estuvo llamando, acosándome bastante, y le dije que me dejara tranquilo. Esos audios son hablando con otra persona, sabía que se lo iba a decir a ella y quería que se calmara”, dijo Torres con sinceridad a través de su Instagram.

Su chica, Laura Cantizano, no ha dudado ni por un segundo la versión del bombero y ha salido en su defensa. “Cari la única que no se calló en ningún momento has sido tú! Te diría que la única más bien que calla a tus provocaciones y encima pensando bueno es normal está despechada soy yo!!!”, ha escrito contundente a través de un ‘storie’.

Laura ha dado la cara por él y ha cargado duramente contra Bayan, afirmando la versión de su novio. “Pero hija no uses audios que sabes que los mandaba por qué no parabas de meter caquita con la productora para que le metieran bronquita”, ha añadido. Esto demuestra que nunca ha creído a Bayan.

Su opinión sobre el asunto es clara: “Quisiste estar con él, ÉL NO QUERÍA”. Al igual que Rubén, Laura le recomienda que dejé el pasado atrás y que sea feliz, que “la gente feliz no jode”. Además, le lanza un dardo dando a entender que Bayan no tiene un trabajo real. “Cómo yo sí trabajo, importancia a lo importante”, termina diciendo.