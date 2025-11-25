Rocío Molina 25 NOV 2025 - 14:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha proclamado la mujer más guapa de las Islas Baleares: su emotivo discurso

Bayan Al Masri puede presumir de ser la mujer más bella de las Islas Baleares. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 8' ha logrado cumplir un sueño al ganar el certamen 'Miss Grand Baleares' y ser coronada como la mujer más guapa. Una alegría que ha logrado canalizar en un discurso en el que no ha podido contener las lágrimas de la emoción.

La que fue a poner a prueba su relación con Eros Vidal, que ahora está feliz y enamorada junto a Miguel Martínez, se ha impuesto frente a otras diez aspirantes y ha conquistado al jurado y público, ganando el certamen de 'Miss Grand Baleares'. La antesala para demostrar ante todos que es la mujer más guapa de España y que se elegirá en 'Miss Grand Spain', en abril de 2026.

"Lo soñé, lo perseguí y lo convertí en realidad", ha comenzado diciendo la mallorquina en un discurso en el que ha terminado quebrándose al recordar lo malos tiempos que ha sufrido y todo lo que supuso su paso por República Dominicana. Desde su ruptura con Eros Vidal hasta su desengaño con Rubén Torres, su tentador.

"Puede que en el pasado cometiera muchos errores, que no todos comprendieron", alcanzaba a decir Bayán en su discurso antes de romper a llorar y llevarse una ovación por parte del público. "Por eso hoy estoy aquí porque lo que nos hace mejores personas es aprender de todo, levantar la cabeza y seguir para adelante, para ser una mejor versión de uno mismo", añadía en una emocionante reflexión.

Agradeciendo todo el apoyo que ha recibido y a todos los que le han acompañado para cumplir ahora su sueño, la exparticipante de 'LIDLT' ha tenido palabras de agradecimiento. En especial a su novio Miguel Martínez que orgulloso de Bayan le escribía en su perfil oficial de Instagram tras ganar el certamen: "Mi reina".

Si su belleza le ha servido para proclamarse la mujer más guapa de las Islas Baleares, también ha sido muy aplaudido el discurso y la verdadera lección que ha aprendido a partir de este paso por 'Miss Grand Baleares':

"Aprendí que la verdadera belleza nace de la libertad. Libertad para ser, para decidir, para equivocarse y, sobre todo, para volver a empezar. En un mundo donde todas las mujeres se juzgan más por sus sueños que por sus decisiones, hoy quiero recordar que la verdadera libertad no se pide, se ejerce", ha dicho en un emotivo discurso donde no ha podido evitar emocionarse en varios momentos.